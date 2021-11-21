شاهد .. اتفرج ...بعد مضي 16 عاماً ..اكتشاف خطأ فادح في مسلسل «ريا وسكينة» لم يركز عليه أحد .

انت الان تتابع خبر اتفرج ...بعد مضي 16 عاماً ..اكتشاف خطأ فادح في مسلسل «ريا وسكينة» لم يركز عليه أحد . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مر نحو 16 عاما على عرض مسلسل "ريا وسكينة" الذي يجسد واحدة من أشهر قصص الجريمة في عشرينيات القرن الماضي.

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المسلسل ضم العديد من نجوم الصف الأول مثل عبلة كامل وسمية الخشاب ورياض الخولي وأحمد ماهر وسامي العدل والإخراج لجمال عبد الحميد.وعلى الرغم من نجاح المسلسل وقت عرضه وحتى الآن إلا أن هناك بعض الهفوات التي ربما أفقدت الجمهور متعة المشاهدة ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي تجمع عبلة كامل وسامي العدل حيث تحمل إليه لمبة الجاز ونرى بوضوع قطعة صفيح عليها تحمل اسم سمن فيرن التي لم تكن موجودة في مصر ضمن أحداث المسلسل التي تدور في عشرينيات القرن الماضي.



المسلسل يروي قصة حياة الأختين (ريا) و(سكينة)، وهما من أشهر مجرمات القرن العشرين في مصر.



روعتا النساء في مطلع القرن وكانتا وراء مقتل العشرات، ويعرض المسلسل الظروف التي أدت إلى تحول الأختين ريا وسكينة إلى مجرمتين مستعرضًا تطورات حياتهما وصلتهما بالمحيطين بهما، وتأثير البيئة التي نشأت فيها الأختان على مستقبلهما.

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