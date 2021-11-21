شاهد .. قصة نجمة الرقص الشرقي.. نصب عليها زوجها وبكل سهوله طردها من منزلها بقميص النوم وأمير سعودي أنقذها من التشرد!؟

انت الان تتابع خبر قصة نجمة الرقص الشرقي.. نصب عليها زوجها وبكل سهوله طردها من منزلها بقميص النوم وأمير سعودي أنقذها من التشرد!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

راقصة من طراز خاص، وقع في غرامها الرجال، لهذا تزوجت 14 مرة، وترددت أقاويل غن زيجاتها وصلت إلى 17، وللرجال مع تحية كاريوكا حكايات طويلة، ما بين الحب والعذاب، إلا أن الثابت هو أن تحية أبدعت خلال حياتها فى التمثيل والرقص والمواقف الوطنية أيضا.

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بدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه بديعة مصابنى، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلكْ حتى أنها لازمت اسمها، وكانت شهرتها سبب في طلاق أختها فاطمة من زوجها علي الجداوي.

وخلال عقدين من مسيرة حافلة بالرقص والأعمال السينمائية والمسرحية، تزوجت 14 مرة أبرزها من الطيار حسين عاطف والممثل رشدي اباظه والمطرب محرم فؤاد والمخرج المسرحي فايز حلاوة، وفي عام 1973 انحسرت عنها الأضواء بعد زيادة وزنها، وأفل نجمها، لتجد نفسها بلا مال؟



واضطرت أن تسكن شقة فوق السطوح في حارة متواضعة، وكانت تعاني من الماء الأبيض في العين، فتكفل بعلاجها الأمير السعودي فيصل بن فهد، وكانت كاريوكا منذ عام 1974 تقيم في قصر الأمير عبدالمحسن بن عبد العزيز خلال تواجدها في مكة، وكانت علاقتها جيدة بأسرته.

اعتزال آخر عظماء الرقص الشرقي

عرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص، وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي،

في مقابل مدرسة سامية جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي، فيما تطور بعد ذلك إلى حدوث خلط كبير بين أساليب الرقص الشرقي والإستربتيز "رقص التعري".

وفي منتصف الخمسينات اعتزلت كاريوكا الرقص الشرقي، وتفرغت نهائياً للسينما، حيث شاركت في عدد ضخم من الأفلام السينمائية البارزة التي حملت بصمتها الفريدة منها: شباب امرأة، حماتى قنبلة ذرية،ام العروسة، منديل الحلو، خلي بالك من زوزو، وداعاً بونابارت، الصبر في الملاحات،

إسكندرية كمان وكمان، وقامت فيه بأداء دورها الحقيقي في حركة اعتصام أعضاء اتحاد النقابات الفنية مرسيدس، كما قدمت مع زوجها السابق فايز حلاوة عددًا من المسرحيات الشهيرة، منها روبابكيا، ويحيا الوفد.



14 زوج في حياة كاريوكا.. “ملهاش في الحرام”

تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة، وهناك أقاويل بأن أزواجها 17، وبذلك تكون صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات.



1- تزوجت تحية كاريوكا للمرة الأولى من أنطوان عيسى، ابن شقيقة كبيرة راقصات الزمن الماضي بديعة مصابني، بعد ان أشهر اسلامه وتحول إلى محمد المهدي، عام 1939 وانفصلا في ربيع عام 1940.

انطون عيسى 2- تزوجت عام 1941 من مصطفى جعفر صاحب العديد من السينمات وقتها - وفقا لرواية الراحلة رجاء الجداوي ابنة شقيقتها.



3- في العام نفسه تزوجت من أكبر أثرياء مصر في ذلك الوقت، محمد سلطان باشا، لمدة 6 أشهر، وانفصلت عنه عندما طلب منها التخلي عن الرقص.

4- تزوجت الضابط الأمريكي "ليفي" الذي أشهر إسلامه واصطحبها إلى الولايات المتحدة، إلا أنها ما لبثت أن انفصلت عنه.

5- تزوجت بعدها المخرج فطين عبد الوهاب، وانفصلا بسبب غيرة الزوج الشديدة.



6- تزوجت كاريوكا من الفنان الجان أحمد سالم، الذي انفصل عن زوجته أمينة البارودي من أجل الزواج من تحية، التي أحبته بجنون وسافرت معه في رحلة إلى فلسطين قبل قيام الدولة العبرية،

وهناك ترددت شائعات قوية عن وجود علاقة بين أحمد سالم وأسمهان، فانفصلت كاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة.

7- تزوجت للمرة السابعة من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاطف، لكنهما انفصلا بعد شهرين فقط بأوامر ملكية.



8- بعدما ظهر رشدي أباظة في حياتها، تزوجته وسافرت معه إلى لبنان، وهناك ضبطته في أحد ملاهي شارع الحمراء الشهير في وضع حميم مع الفرنسية "آني بارينه"،

ومن دون مقدمات أو مراعاة لأي قواعد أو أصول، جرت المرأة الفرنسية من شعرها وضربتها بقسوة وطلبت منه الطلاق في الليلة نفسها.

9- بعد طلاقها من رشدي أباظة وبعد إنهاء أشهر العدة تزوجت من أحد ضباط الملك البكباشي المقدم مصطفى كمال صدقي، الذي اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه.



10- ثم ارتبطت بالشاب عبد المنعم الخادم، وكان مشهوراً بوسامته وثرائه وتهافت النساء عليه، واستمرت على ذمته خمس سنوات، ما شكل أطول زيجة لها حتى ذلك الوقت، لكنها انفصلت عنه عندما بدأ بدوره مطالبتها باعتزال الرقص، وكان ذلك عام 1956.



11- ثم التقت البكباشي طبيب حسن حسين، وتزوجته لكنها انفصلت عنه عندما علمت أن هناك علاقة بينه وبين المطربة اللبنانية الصاعدة وقتها صباح،

ومن شدة حبها وصدمتها في زوجها ابتلعت كمية كبيرة من الحبوب بقصد الانتحار، وتم إنقاذها بصعوبة، يومها أضربت عن الزواج لثلاث سنوات حتى عام 1959.

12- حين التقت المطرب الشاب الصاعد محرم فؤاد تزوجته في منتصف عام 1959، وانفصلت عنه قبل أن تنهي السنة.



13- أما زواجها التالي فكان من أحمد ذو الفقار صبري، الذي تزوجته عاما واحدا فقط.

14- كان زوجها الأخير الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة، وعاشا سويًا لمدة تقترب من 18 عامًا أيضًا، انتهت باستيلائه على ممتلكاتها وطردها من شقتها لتخرج للشارع بـ«ملابس النوم» وانتهى زواجهما بمشكلات وخلافات وصلت إلى القضاء.



قصتها مع السادات

اتهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بقتل أمين عثمان وزير المالية المصري في حكومة الوفد ورئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية و الذي كان يعلن باستمرار دعمه للاحتلال الانجليزي في مصر و محاربة الفدائيين، وظل مطاردا من قبل البوليس السياسي وقتها لفترة فما كان من الفنانة الشهيرة تحيه كاريوكا ان خبأته بمزرعة عمها “النيداني ” في

محافظة الإسماعيلية والذي عمل معه كسائق عربيه نقل حتى سقطت الأحكام العرفية و أعيدت محاكمته و وحصل فيما بعد على البراءة.

الفنانة الشهيرة تحيه كاريوكا عنها فى هذه الفترة ان كانت تبحث باستمرار عن دور سياسي في مجابهة الإنجليز كما انها انضمت في اواسط الاربعينات لتنظيم “حديتو” اليساري الشيوعي وكانت تمد الفدائيين و حركة المقاومة ضد الانجليز بالسلاح سراً وكانت تعرف معظمهم.



وعلى الرغم من العلاقة القوية التى جمعت الفنانة الراحلة بالرئيس، عارضت تحية كاريوكا السادات عندما تولى رئاسة مصر، بعد إبرام معاهدة السلام مع اسرائيل و ظل هذا الخلاف قائما حتى تم اغتياله.

وكانت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا معروفة بمواقفها الوطنية، وكان لها نشاط سياسى وثورى منذ عام 1948م، نظرًا لمساعدتها الفدائيين،

لدرجة أنها كانت تنقل السلاح لهم فى سيارتها الخاصة، دون خوف، وكان بداخلها إيمان قوى بدورها تجاه بلدها، كما أنها شاركت فى المقاومة خلال العدوان الثلاثي عام 1956م، وتم إلقاء القبض عليها أكثر من مرة.

وعندما منحها الرئيس الراحل جائزة، أحب أن يذكرها بموقفها، فصافحها وأشاد بوطنيتها وتاريخها النضالى المشرف، وقال لها " فاكرة يا تحية لما خبتينى عند اخواتك فى الإسماعيلية لما كنت هربان من السجن؟

فردت :انت لسه فاكر يا ريس؟.. طبعًا دي أيام هايكتبها التاريخ عمرى ما هانساها، مش عايزة حاجة؟ فيه حد مزعلك؟ لكِ أي طلب؟ اطلبي أي حاجة؟.

ولكن لكثرة عطائها لم تطلب أى شىء لنفسها ولكنها فكرت فى غيرها من الفنانين، وقدمت الشكر للرئيس السادات، وقالت له هو بس فيه حاجة كنت عايزة أطلبها من سيادتك مش ليا لكن لزينات صدقي، هي كبرت وما بقتش تشتغل ومريضة وبتمر بظروف قاسية أوي، يا ريت يا ريس تأمر لها بمعاش تقدر تعيش منه..

ونفذ الرئيس ما قالته فورًا وصرف لها معاشا استثنائيا، ورغم هذه العلاقة الوطيدة بينهما، إلا أنها كانت أول من عارضته بمجرد أن أفصح عن نيته في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، وظل الخلاف قائمًا حتى اغتياله عام 1981.11505944