شاهد .. اعترافات بوسي شلبي..أمي ضربت إلهام شاهين وجوزها بـ؛؛الشبشب؛؛.. وتحرج ايناس الدغيدي على الهواء مباشرة؛جوزي طلب يدك؛؟!

انت الان تتابع خبر اعترافات بوسي شلبي..أمي ضربت إلهام شاهين وجوزها بـ؛؛الشبشب؛؛.. وتحرج ايناس الدغيدي على الهواء مباشرة؛جوزي طلب يدك؛؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

استضافت الإعلامية إيناس الدغيدي، بوسي شلبي اليوم الإثنين، في برنامج شيخ الحارة؛ حيث شهدت الحلقة مجموعة من الأحداث واللقطات المثيرة.

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روت بوسي شلبي قصة قيام والدتها بضرب إلهام شاهين وزوجها آنذال عادل حسني بـ”الشبشب” في منزلها.

وقالت بوسي إن والدتها كانت صارمة، وكانت ترفض تأخرها بعد الساعة العاشرة مساءً، لكنها خرجت في يوم مع زملائها ومن بينهم إلهام شاهين وتأخرت.



وعرضت إلهام شاهين عليها أن تقوم بإيصالها وتوضيح سبب التأخير، برفقة زوجها؛ حتى لا تقوم بضربها.



وقالت: كنت فاكرة اني في حماية دكتور عادل، لكن أمي مبتتفاهمش راحت ضربت إلهام وجوزها بالبشب وجابتني من شعري.



وكان من بين أقوى اللقطات في الحلقة، عندما طالبت إيناس الدغيدي بأن تقوم بوسي شلبي بدورها وتوجه لها سؤال.



فوجهت الإعلامية بوسي شلبي سؤالًا حول علاقة إيناس الدغيدي بزوجها الراحل محمود عبدالعزيز.



وقالت : جوزي طلب ايدك ؟ صح ولا غلط، وبدت ملامح المفاجأة على إيناس الدغيدي لكنها ردت سريعًا.

وأجابت إيناس بقولها: هو متقدمليش بس كان عايز يتجوزني وكنا صغيرين أوي ساعتها ونجلاء فتحي كانت عايزة تجوزنا.



وأضافت : لكن موافقتش ساعتها، والصراحة ندمت أوي اني متجوزتهوش.



وردت عليها بوسي بطريقة طريفة : لازم تندمي، أنتي فاتك كتير أوي.



كذلك كشفت أن من أسعد لحظات حياتها لحظة زيارتها للقبور؛ حيث تتردد بشكل مستمر على زيارة القبور.



وقالت : أنا أهلي كلهم هناك أمي وأبويا وجوزي حبيبي وروحي، يبقا إزاي مروحش أزورهم كتير.

ولفتت إيناس الدغيدي نظرها بأنها في حاجة لزيارة طبيب نفسي؛ لأن حب المقابر أمر غريب؛ إلا أنها أكدت أن زيارتها لأحبائها في القبور تجعلها ليس في حاجة لأطباء نفسين.



بوسي شلبي خلعت الباروكة على الهواء

كذلك صدم شيخ الحارة بوسي شلبي بسؤاله عن حقيقة شعرها وهل هو مستعار؛ لكنها فاجأته برد فعل أقوى من سؤاله.



وخلعت بوسي شلبي الباروكة على الهواء مباشرة، وقالت : أنا معنديش حاجة اخبيها، أنا بكسل بس أروح لكوافير.94329100