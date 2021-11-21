شاهد .. الفاشنيستا السعودية جيجي، تضع يدها تحت ملابسها وتداعب عوراتها بطريقة فاضحة فجرت جدلاً واسعاً .

انت الان تتابع خبر الفاشنيستا السعودية جيجي، تضع يدها تحت ملابسها وتداعب عوراتها بطريقة فاضحة فجرت جدلاً واسعاً . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل جيجي​ أو المعروفة ​باربي نجد​ مقطع فيديو عبر خاصية "الستوريز" على حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه بطريقة ايحائية خادشة، وهي ترتدي مايوه كحلي مكشوف الصدر، وتضع مكياجا صارخا، وتسريحة شعر مرفوعة، لكن اللافت انها وضعت يدها داخل الفستان وهي تداعب صدرها أمام الكاميرا.

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استفز هذا الفيديوالمتابعين الذين اتهموها بالاباحية، والترويج للممارسات المشينة التي تؤثر على أخلاق المجتمع وعاداته الأصيلة، بينما انهال البعض على الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير، بالتعليقات المحرجة والغزل الصريح.

هذا وكانت قد نشرت نجد في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه وهي تتراقص وترتدي "روب" الإستحمام من دون ملابس داخلية، وتشرب القهوة، وتعرضت به لانتقادات حادة.

ورغم التعليقات المسيئة من قبل المتابعين ومطالباتهم بإلتزام وإحترام المعايير المجتمعية، إلا أن باربي نجد لا تكترث او تهتم بهذه التعليقات، بل تستفز منتقديها أكثر كل مرة.

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