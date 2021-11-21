شاهد .. لن تصدق.. ثري عربي مسؤول عن جنين الفنانة، قمر، مجهول النسب وتفاصيل صادمة .

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. ثري عربي مسؤول عن جنين الفنانة، قمر، مجهول النسب وتفاصيل صادمة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفادت بعض المواقع الفنية الموثوقة، أن الفنانة اللبنانية قمر ستعود الى لبنان بعد انجاب مولودها الجديد في كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأميركية، حيث أن مفاوضاتها مع والد الجنين الذي ستلده قريباً، ما زالت مستمرة ، كونها تملك أوراق ضغط قوية عليه.

ولم يحدث إتفاق بين الطرفين على تسجيل المولود باسم الوالد، الا في حال اجراء فحص الحمض النووي واثبات النسب، كما أفادت بعض المعلومات أن والد الجنين تكفل بمصاريف إقامة قمر في أميركا، كما ان ثري عربي دفع المال مقابل حل الأزمة بين قمر ووالد جنينها.87805750

يذكر ان الفنانة قمر أشارت في وقت سابق أنها حامل من فنان مصري، لكن رفضت ذكر أسمه، ووعدت الجمهور انها ستخبرهم عن اسمه في الوقت المناسب، لكنها أكدت لأصدقائها المقربين أنها تزوجت من الفنان المصري مصطفى شعبان وحملت منه، ولكنها رفض الاعتراف بالجنين، حسبما ذكرت مجلة "عين المصرية".

الجدير بالذكر ان الفنانة قمر لديها طفل اسمه جيمي، من زواج عرفي مع رجل الأعمال المصري جمال مروان، ولكنه نفى ذلك ولم يعترف بنسب الطفل رغم القضايا التي قدمها كلاهما ضد الآخر.87805750