شاهد .. بعد علاقتها بالفنان تيم حسن، نسرين طافش تسرق زوج ممثلة أخرى وتنفضح علنا .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد علاقتها بالفنان تيم حسن، نسرين طافش تسرق زوج ممثلة أخرى وتنفضح علنا .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد اثارتها للجدل مؤخرا بسبب اطلالاتها وتصرفاتها الجريئة وثرائها الفاحش والمفاجئ، استعاد رواد مواقع التواصل وبعض الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، بعض فضائح الفنانة نسرين طافش التي شغلت المواقع لفترات طويلة، ومنها علاقتها السرية بزوج صديقتها ديما البياعة وهو الممثل السوري تيم حسن، وكشف ديما لها من خلال رسائلها على هاتف زوجها وفضحها علنا، وتسببت بطلاق بياعة وتيم.

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وبعد فترة من هذه الواقعة، خرجت الفنانة ديما الجندي عبر احد البرامج، وصرحت ان نسرين طافش تسببت بطلاقها من زوجها، كما انها تسببت بالكثير من المشاكل لشقيقتها، ووصفتها بالمؤذية، وقالت: "لا يمكن أن تكون صديقتي، وهي ليست من الشخصيات المحببة لي"، فعلى ما يبدو ان طافش سرقت زوج ديما الجندي ايضا ولهذا انفصلت عن زوجها بسببها.

وهذه التصريحات استفزت نسرين طافش حينها لتخرج عبر حسابها اتلرسمي على انستغرام وترد بشعر للشاعر أثير التميمي، وكتبت: هذه رسالة لكل فاشلة حيوانة أو حيوان بشري"، وقصدت بها ديما الجندي وكل من تحدث بسوء عنها.

ومؤخرا أثارت الفنانة نسرين طافش الجدل برقصها الجريئ مع الفنان محمد قيس، بملابس مكشوفة عرضتها للكثير من الإنتقادات.37607789