شاهد .. بوضعية صادمة.. ملابس ميريام كلينك تسقط عنها أمام الجميع لتحدث الفضيحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بوضعية صادمة.. ملابس ميريام كلينك تسقط عنها أمام الجميع لتحدث الفضيحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ميريام كلينك عبر صفحتها على انستغرام صور لها ظهرت بها بوضعية صادمة، وهي عارية تقريبا، وتضع على صدرها وخصرها قطعة قماش معلقة في الشجر، لتخفي عوراتها، وسدلت شعرها وارتدت كفوف بيديها، وعبر المتابعون عن صدمتهم من اطلالة ميريام كلينك غير المفهومة وتساءلوا ان سقطعت ملابسها عن جسدها، ام مجرد جلسة تصوير غريبة، بينما تغزل البعض بها بتعليقات خادشة.

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هذا وكانت قد اثارت ميريام كلينك الضجة بصورة أخرى نشرتها وهي تبرز صدرها بعد ان اجرت عملية تكبير مستعينة بالدكتور نادر صعب، حيث ظهرت وهي تجلس على الكنبة، مرتدية فستان قصير جدا كشفت عن كامل فخذيها، ومقتوح من منطقة الصدر بشكل كبير لتبرز مفاتنها منها.

ولا تتوقف ميريام كلينك عن اثارة الجدل باطلالاتها الجريئة والمبالغ فيها، واستعراض جسدها بطريقة يراها البعض خادشة للحياء العام وتسيئ للمراة العربية واللبنانية، ولا تحترم تقاليد المجتمع، كما اتهمت بالاباحية على مواقع التواصل مقابل المال، وخاصة بعد نشر اغاني فيها ايحاءات جنسية، مثل اغنية جوول واغنية كورونا وغيرها.

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