شاهد .. بأقوى اطلالة على الكورة الأرضية.. نسرين طافش بوضعيات مثيرة وتستعرض مناطقها المحظورة بوضوح بالفيزون الضيق .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بأقوى اطلالة على الكورة الأرضية.. نسرين طافش بوضعيات مثيرة وتستعرض مناطقها المحظورة بوضوح بالفيزون الضيق .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات التي تهتم بإطلالات الفنانات الجريئة، مجموعة صور للفنانة نسرين طافش وهي تمارس الرياضة بملابس جريئة جدا وضيقة أثارت بها الكثير من الجدل بين المتابعين.

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وظهرت نسرين طافش وهي تمارس الرياضة مقابل البحر، بطريقة مثيرة وأفخاذ مفتوحة، حيث ظهرت باحدى الصور وهي تجلس على ركبتها وتمد قدمها الأخرى، ما برزت مؤخرتها ومناطقها الحساسة بشكل مفصّل وكأنها شبه عارية، وبصورة أخرى وهي تمارس اليوغا بأرجل منفرجة، وارتدت فيزون أصفر ضيق جدا، وتيشيرت أصفر ورفعت شعرها، وأثارت نسرين طافش الجدل بهذه الصور بين المتابعين، متهمينها بتعمد الإثارة، لتصدر الترند.

هذا ونشرت الفنانة نسرين طافش مؤخرا​ صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطال جينز، مع توب باللون الزهري، بأكمام طويلة وبطن مكشوف، سدلت شعرها، وعلقت: "الحب قوة ، لا يقدر عليه إلا الأقوياء"، وخطفت أنظار المتابعين باطلالتها، وانهالت التعليقات عليها مشيدين بسحرها وجمالها.

96882653