شاهد .. اتفرج: نجمة (ذا فويس) النجمة نداء شرارة تصدم الجمهور بظهورها بوجه مفزع ومتورم بالكدمات التي على وجهها ..لن تصدق ماذا أصابها؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: نجمة (ذا فويس) النجمة نداء شرارة تصدم الجمهور بظهورها بوجه مفزع ومتورم بالكدمات التي على وجهها ..لن تصدق ماذا أصابها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أطلت نجمة ذا فويس نداء شرارة مؤخرا في صورة أظهرت تعرضها للضرب في إطار مشاركتها في حملة مناهضة للعنف ضد المرأة.

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وأثار ظهورها قلق الجمهور، لكنها كتبت منشوراً إيضاحياً كشفت فيه سبب تلك الكدمات في وجهها.

وكتبت في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "هاد ميكب وهاي صورة من حملة ١٦ يوم للعنف ضد المرأة".



وأضافت في تعليقها على الصورة: "المهم كلنا بنعرف طبعا مدى تأثير التعنيف الجسدي وقديش مؤلم وهوه فعل غير انساني، مرفوض بكل الاشكال... بس عمرنا فكرنا بالتعنيف اللفظي؟".



وتابعت المطربة الأردنية: "مدى تأثير الكلمة نفسيا قديش ممكن يكون فيها قمع وتجريح وتقليل يعني كتير بسمع عن سيدات بتكون تشكي من زوجها بسألوها بمد ايدو عليكي بتقلهم لا بقولوها طيب هيو كويس!!".

وأردفت: "بس فكرة انو ما بمد ايدو عليها هدا لا يبرأه، اذا كان كلامة في تقليل للست. من وجهة نظري اللين في الكلمة اهم من كتير قصص، وع فكره في سيدات بتعنف سيدات لفظيا، الموضوع مَش بس الرجل عشان نكون واضحين".



واختتمت منشورها: "احكولي شو رأيكم بهاد الموضوع، هاي الصوره بحبها كتير".

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