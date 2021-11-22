شاهد .. رد فعل رونالدو على فضيحة خيانة جورجينا له يصدم الملايين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر رد فعل رونالدو على فضيحة خيانة جورجينا له يصدم الملايين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعدما تصدر خبر خيانة عارضة الأزياء جورجينا رودريغز حبيبها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اللاعب ليونيل ميسي مواقع التواصل، تساءل الجمهور عن رد فعل رونالدو على هذه الاشاعات والأقاويل، حيث انه لم يعلق على الموضوع، او يكلف نفسه عناء نفي الأمر والتبرير امام الجمهور، وهذا ما أعتبره المتابعون ثقة كبيرة بحبيبته جورجينا وعدم اهتمامه بما يشاع من أخبار كاذبة.

70992379

بالاضافة الى ذلك نشر رونالدو بشكل مستمر للصور التي تجمعه بجورجينا والتي تؤكد علاقتهما الحميمية والقوية والتي لا تهزها شائعات.

يذكر ان شائعة خيانة جورجينا لرونالدو مع اللاعب ميسي، بعد ان دونت صفحة موثقة بإسم جورجينا رودريغز وتضع صورتها، تعليقا على صورةللاعب ميسي كان قد نشرها عبر الانستغرام، تتضمن تعليقات بقلوب ونار، ومطالبات بعدم نشر أخبار لكرستيانو، ما أشعل ردود فعل المتابعين الذين اعتبروا هذا التعليق دليل خيانة.

وبعد الذجة التي أثيرت حول الموضوع، قام عشاق كرستيانو بالتحري حول حقيقة الصفحة ليتبين انها تدار من مصر وليس من البرتغال أو لندن أو إسبانيا، حيث تعيش وتتنقل جورجينا.

70992379