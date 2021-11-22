شاهد .. بإطلالة صادمة.. روان بن حسين توثّق خضوعها لجلسة شفط دهون المؤخرة والهدف غير متوقع!..اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صادمة.. روان بن حسين توثّق خضوعها لجلسة شفط دهون المؤخرة والهدف غير متوقع!..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الناشطة الاجتماعية الكويتية روان بن حسين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو جريئ لها أثناء جلسة شفط دهون مؤخرتها.

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في التفاصيل ، ظهرت الناشطة الاجتماعية الكويتية روان بن حسين عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بمقطع فيديو بثته عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " أثناء تواجدها في إحدى العيادات التجميلية المختصة بالتخسيس.

وعبر الفيديو ظهرت روان بن حسين مستلقية على بطنها وتقوم بجلسة شفط دهون مؤخرتها بمقطع فيديو جريئ برفقة طبيبها وأثناء حديثتها عبر الفيديو بدأت بطلب شفط مناطق معينة من طبيبها قائلة " لا تبخل يا دكتور "

أثار الفيديو الذي نشرته صدمة واسعة بين جمهورها ، تزامنا مع إطلالة الفنانة اللبنانية نادين نجيم بمقطع فيديو من داخل عيادة شد المؤخرة ، حيث اعتبرها جمهورها تقليدا للفنانة نادين نجيم واستنكر فعلها المشين حسب ما قاله الجمهور.

الجدير بالذكر أن الناشطة الكويتية روان بن حسين ، تصدرت محركات البحث بشكل كبير قبل عام ونصف بعد كشفها عن المرض الذي أصابها بسبب زوجها السابق ونقله عدوة جنسية لها بسبب علاقاته الجنسية الغير شرعية.

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