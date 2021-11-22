شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي... تستلقي بين أقدام وائل كفوري بإطلالة جريئة خادشة بصدر مكشوف والجمهور مصدوم .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي... تستلقي بين أقدام وائل كفوري بإطلالة جريئة خادشة بصدر مكشوف والجمهور مصدوم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مميزة للفنانين اللبنانيين ​وائل كفوري​ و​هيفاء وهبي​، ظهر بها بإطلالة ملفتة نالت اعجاب الجمهور الذي تغزل بجمالهما، معبرين عن حبهم الكبير للفنانين.

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مكشوف الصدر وبفتحة عند الساق، وبكم واحد، وسدلت شعرها بتسريحة الوايفي، أما وائل كفوري ظهر بوسامته مرتديا بدلة باللون الأسود مع قميص باللون الأسود.

ونشر الفنانان الصورة عبر خاصية الستوري عبر حساباتهما على انستغرام، حيث أحيا وائل كفوري وهيفاء وهبي حفلاً فخما في دبي ليلة أمس، قدما فيه أجمل أغنياتهما، وسط حماس هيفاء باحياء حفل مع الفنان كفوري الذي وصفته بالملك.

وتفاعل المتابعون مع إطلالتهما وانهالوا بالتعليقات بين الاعجاب، والتساؤل حول نوع العلاقة التي تجمعهما، ما جعل البعض يستذكر صور الثنائي التي أثارت الجدل في وقت سابق،

عندما اشتركا بجلسة تصوير جريئة، ظهرت بها هيفاء وهبي وهي تجلس بين أقدام وائل كفوري، ممسكة بأحد أقدامه وهو يضع يديه على كتفيها، ويرتديان الجلد الأسود وصدر هيفا كان مكشوفا بطريقة جريئة صدمت الجمهور حينها.

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