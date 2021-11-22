شاهد .. بجريمة مفزعة... اعتدى عليها 6 مجرمين وقامت بدورها ليلى علوي .. لن تصدق من هي صاحبة أشهر قضية اعتداء في مصر؟

انت الان تتابع خبر بجريمة مفزعة... اعتدى عليها 6 مجرمين وقامت بدورها ليلى علوي .. لن تصدق من هي صاحبة أشهر قضية اعتداء في مصر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كما هو المعروف يشهد المجتمع المصري، مثل كل المجتمعات الأخري، عدد من الجرائم يوميا، بعضها تصل أخباره إلى الصحافة والتليفزيون، والبعض الآخر لا يمسع به أحد.

53837805

وتفرض أخبار الحوادث والجرائم الغريبة أو القاسية نفسها على وسائل لإعلام،

خاصة إذا كانت تتعلق بأي من ثوابت وقيم المجتمع المصري. وبلا جدال فإن جريمة الاغتصاب تعتبر من ضمن هذه الجرائم، إذا لم تكن أبرزهم على الإطلاق.



وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وتحديدا عام 1985، شهدت مصر جريمة اغتصاب مازالت إلى يومنا هذا هي الأشهر من بين كل جرائم الاغتصاب التي وقعت في بلادنا. وذلك عندما تعرضت فتاة كانت تسير بصحبة خطيبها في حي المعادي إلى الاغتصاب على يد 6 من الشباب،

الذين لم يتجاوز أحد منهم سن العشرينات. وأحداث الجريمة البشعة تمت عندما اتفرج أحد المجرمين الفتاة وهي تسير مع شاب في أحد الشوارع ليلا، وقد ادعى المجرمين أثناء المحاكمة أن الفتاة كانت في وضع غير لائق مع هذا الشاب.

وما كان من هذا المجرم الذي اتفرج الفتاة الضحية إلا أن اصطحب عدد من رفاقه عددهم 6 أفراد، حيث كانوا يعملون جميعا عمال بناء في إحدى العمارات تحت الإنشاء. وعند الوصول إلى مكان الفتاة والشاب قاموا بضرب الشاب بقوة، وإجبار الفتاة على الذهاب معهم، وتناوبوا على اغتصابها دون أن يرق قلبهم إلى صراخها ودموعها، ولم يتركوها إلا وهي فاقدة للوعي تماما.



وبالطبع مثل هذه الجريمة كان من الطبيعي أن تنقلب لها الدنيا في مصر رأسا على عقب، ومع الاهتمام الإعلامي الواسع والغضب الذي تملك الرأي العام ضاعفت وزارة الداخلية جهودها من أجل التوصل إلى الجناة، وهذا ما حدث سريعا. وأمام المحكمة استطاعت النيابة العامة أن تثبت ارتكاب الجريمة على المتهمين الستة،

وجاء حكمها قاسيا ورادعا، حيث قضت بإعدام خمس متهمين، وسجن السادس سبع سنوات. وبعد الاستئناف على الحكم تم تثبيت الإعدام على اثنين منهم، والحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على ثلاثة.

وبالطبع مثل هذه الجريمة كان من الطبيعي أن تنقلب لها الدنيا في مصر رأسا على عقب، ومع الاهتمام الإعلامي الواسع والغضب الذي تملك الرأي العام ضاعفت وزارة الداخلية جهودها من أجل التوصل إلى الجناة، وهذا ما حدث سريعا.

وأمام المحكمة استطاعت النيابة العامة أن تثبت ارتكاب الجريمة على المتهمين الستة، وجاء حكمها قاسيا ورادعا، حيث قضت بإعدام خمس متهمين، وسجن السادس سبع سنوات. وبعد الاستئناف على الحكم تم تثبيت الإعدام على اثنين منهم، والحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على ثلاثة.



ونتيجة تأثير هذه القضية في وجدان المصريين، فقد صدر فيلم يحمل اسم المغتصبون عام 1989، تناول الواقعة بصورة درامية، قامت فيه النجمة الكبيرة ليلى علوي بدور الفتاة الضحية، التي عرفت في وسائل الإعلام باسم فتاة المعادي، نسبة إلى مكان وقوع جريمة الاغتصاب في حقها.53837805