شاهد .. بكل وقاحة..نجمة مسلسل (ابنة السفير) نسليهان اتاغول.. تفقد بوصلة الادب بجرأتها الصارخة وبإطلالتها الخادشة تثير جنون الجمهور!!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة..نجمة مسلسل (ابنة السفير) نسليهان اتاغول.. تفقد بوصلة الادب بجرأتها الصارخة وبإطلالتها الخادشة تثير جنون الجمهور!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة التركية نسليهان أتاغول بطلة المسلسل التركي الشهير ابنة السفير متابعيها على انستجرام صورة فاضحة.

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وظهرت أتاغول في الصورة عارية تماماً حيث أظهرت نصفها الأعلى وغطت بيديها على صدرها ونالت الصورة أكثر من مليون إعجاب.

وانتقد عشاق المسلسل وجمهور الفنانة التركية ظهورها بهذا الشكل الفاضح مطالبين اياها بالاحتشام والابتعاد عن الإثارة والعري.

وتجسد أتاغول في مسلسل ابنة السفير دور "نارة"، ويشاركها بطولة المسلسل الممثل انجين أكيوريك في دور "سنجار".32219420