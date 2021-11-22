شاهد .. بسبب مي عمر.. إيمي سمير غانم تخرج عن صمتها ؛؛وتوجه رسالة قاسية لحسن الرداد؛؛ وترد الصاع صاعين!

انت الان تتابع خبر بسبب مي عمر.. إيمي سمير غانم تخرج عن صمتها ؛؛وتوجه رسالة قاسية لحسن الرداد؛؛ وترد الصاع صاعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

وتأتي هذه الرسالة بعد تعرضها للخذلان من زوجها الفنان حسن الرداد الذي تركها غارقة في أحزانها واستأنف تصوير فيلمه الجديد تحت تهديد السلاح الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر.

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وعقب الاعلان عن استئناف التصوير استغرب متابعون من قيام الرداد بترك زوجته ايمي غارقة في أحزانها وحالتها النفسية السيئة والعودة لتصوير فيلمه الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر، بالإضافة إلى عودته إلى حياته الطبيعية بهذه السرعة.



واعتبروا أن ماقالته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن الرداد بأنه "ناكر للجميل" حقيقة وإن كانت قالته من باب المزاح خلال لقاء سابق مع عمرو أديب.



وتعيش النجمة إيمي سمير غانم حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز،

وتحرص إيمي بين الحين والآخر على مشاركة صور لهما من أعمالهما الفنية أو أخرى نادرة تحمل ذكريات، ومرات أخرى كثيرة تتوجه لهم بالدعاء وتطالب الجمهور بالدعاء أيضا.80412010