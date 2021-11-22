شاهد .. بعد خلع ملابسها أمام النافذة ،لاميتا فرنجية، تتخطي المحظور وتظهر بملابس داخلية بأقوى مشهد اغراء.

انت الان تتابع خبر بعد خلع ملابسها أمام النافذة ،لاميتا فرنجية، تتخطي المحظور وتظهر بملابس داخلية بأقوى مشهد اغراء. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

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ومن جديد أثارت لاميتا الجدل بصورها حيث ظهرت بملابس داخلية باللون الليلكي وتحمل باقة من وقد لاقت الصور استحسان المتابعين الذين اعتبروا انها بدت جميلة ومُثيرة، في حين اعتبر البعض الآخر انها تخطت الحدود.

وكانت لاميتا نشرت مؤخرا فيديو عبر "انستغرام" ظهرت فيه وهي تخلع ملابسها أمام النافذة

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