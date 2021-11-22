شاهد .. ممثل شهير.. تزوج الفنانة مريم فخر الدين؛؛ وكانت تخبأ أموالها منه في( الشراب).. لن تصدق ما سر شقة رقم 13 في حياتهما!

انت الان تتابع خبر ممثل شهير.. تزوج الفنانة مريم فخر الدين؛؛ وكانت تخبأ أموالها منه في( الشراب).. لن تصدق ما سر شقة رقم 13 في حياتهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فنان ومخرج ومنتج وهو من عائلة فنية عائلة ذوالفقار، فشقيقه هو المخرج الكبير عزالدين ذوالفقار وشقيقه الأصغر الفنان صلاح ذوالفقار انه محمود ذوالفقار.

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حصل على التوجيهية ثم دبلوم عمارة والتحق بوظيفة مهندس في قسم التصميمات بوزارة الأشغال، وبعد ذلك قدم استقالته من وزارة الأشغال والتحق بوزارة الأوقاف.

تعرف على المخرج حسين فوزي، الذي رشحه لدور البطولة أمام عزيزة أمير في فيلم "بياعة التفاح" عام 1939.



وبدأ مشوار محمود ذوالفقار الفني منذ عام 1939، ، مخرجًا ومؤلفًا ومنتجًا وممثلا، وشارك في العديد من الأعمال التي تركت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، حيث أخرج وأنتج أكثر من 100 عمل.



وتزوج محمود ذوالفقار من الفنانة عزيزة أمير، التي اشترك معها في شركة إنتاج، وكانت من أولى شركات الإنتاج المهمة، واستمر زواجهما إلى أن رحلت عام 1952 ثم تزوج من الفنانة مريم فخرالدين، وأنجب منها ابنته الوحيدة "إيمان"، ولم يستمر هذا الزواج طويلاً، حيث انفصلا بعد زواج دام لمدة 8 سنين.



وكانت علاقة محمود ذوالفقار بزوجته مريم فخرالدين متوترة إلى حد ما، وهو ما روته الأخيرة خلال لقاء سابق لها ببرنامج "العاشرة مساءً"، قائلة إنه كان يعاملها بقسوة وصلت إلى الضرب في بعض الأحيان،

ما دفعها لشراء شقة في الدور الـ13 دون علمه، قائلة: "سألت صاحب العمارة على شقة قالي مفيش غير واحدة في الدور الـ13، ووقتها مكنش حد بيحب رقم 13، والشقة مكنتش بتتباع عشان كانت الناس بتعتبر رقم 13 نحس".

وفي اللقاء ذاته كشفت مريم فخرالدين إنه كان يأخذ منها الأموال، وهو ما جعلها تخبئها في أكياس الشرابات، وأكدت مريم فخرالدين إنها انتقلت هي وابنتها إلى الشقة الجديدة وانفصلت عن محمود ذوالفقار.



وتوفي محمود ذوالفقار عام 1970، عن عمر يناهز 56 عامًا.88010863