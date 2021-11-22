شاهد .. اتفرج: أقوى اطلالة صاخبة على وجة الارض ؛؛كيم كارداشيان؛؛ تتخطى حدود الحياء وتظهر مفاتنها بالمايوه المثير!

انت الان تتابع خبر اتفرج: أقوى اطلالة صاخبة على وجة الارض ؛؛كيم كارداشيان؛؛ تتخطى حدود الحياء وتظهر مفاتنها بالمايوه المثير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كيم كارداشيان​ صورة لها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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وهي ترتدي مايوه مثير باللون الأسود، يتكون من قطعتين وstrapless، وعلقت على الصورة قائلة: مكاني السعيد.

وثقت كاميرات المصورين كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون وهما يتجولان معاً في شوارع كاليفورنيا وأيديهما متشابكة. في تأكيد جديد للعلاقة الرومانسية التي تجمعهما.

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورا لكارداشيان مع حبيبها خلال جولتهما وأصابعهما متشابكة.

وفقاً للصحيفة لم تستطع كيم إخفاء ابتسامتها حيث ظهرت بملابس غير رسمية وبدون مكياج. وتركت شعرها طبيعيًا بينما كان ديفيدسون يرتدي سروالًا قصيرًا وقبعة.

تبلغ كارداشيان من العمر 41 عامًا، بينما تبلغ ديفيدسون 28 عامًا مما يعني أنها أكبر منه بـ 13 عامًا.

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