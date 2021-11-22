شاهد .. رقم صادم .. MBC تكشف مكافأة نهاية الخدمة ل جورج قرداحي وراتبه الشهري فاق كل التوقعات - اتفرج

انت الان تتابع خبر رقم صادم .. MBC تكشف مكافأة نهاية الخدمة ل جورج قرداحي وراتبه الشهري فاق كل التوقعات - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مغردون على موقع “تويتر”، صورة لخطاب أرسلته شبكة “MBC” إلى الإدارة المالية من أجل صرف مكافأة نهاية الخدمة لوزير الإعلام اللبناني المسيئ للمملكة جورج قرداحي.

قيمة مكافأة نهاية الخدمة30688205

وأوضح الخطاب، أنه تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لـ”قرداحي” لمدة تجاوزت 27 سنة منذ عام 1994؛ استنادًا على راتبه الأساسي البالغ 41.359 دولار.

وقدّرت إدارة “MBC” إجمالي المكافأة بـ1.116.693 دولار أي ما يزيد عن 4 ملايين ريال، فيما بلغ رصيد الإجازات غير المستخدمة 297.173 دولار، أي ما يعادل مليون و114 ألف ريال.

مجموع مستحقاته المالية

وأصبح مجموع مستحقات جورج قرداحي -بحسب الخطاب- 1.895.866 دولار، أي ما يزيد عن أكثر من سبعة ملايين و109 ألف ريال، والذي يشتمل على مكافأة تميز 500 ألف دولار.

جدير بالذكر أن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، اتهم المملكة بالعدوان على اليمن وأن ميليشيا الحوثي تقصف السعودية دفاعًا عن نفسها، ورفض تقديم الإعتذار أو الاستقالة من منصبه.

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