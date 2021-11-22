شاهد .. فضيحة مدوية ..سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة ،بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! (اتفرج)!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 08:00 صباحاً | (مايا)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بطمة.

19865337

وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا، الكرام. 19865337