شاهد .. بجرأة خادشة تعدت حدود الحياء ؛؛جورجينا رودريغز؛؛ فستانها يضعها بموقف محرج للغاية طار وكشف المستور!

انت الان تتابع خبر بجرأة خادشة تعدت حدود الحياء ؛؛جورجينا رودريغز؛؛ فستانها يضعها بموقف محرج للغاية طار وكشف المستور! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضة الازياء جورجينا رودريغز خلال تواجدها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات.
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وعلى الرغم من ان الحدث ليس جديداً الا ان الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " موقف محرج لـ جورجينا رودريغز أمام الكاميرات".
يذكر ان جورجينا وحبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو قد أعلنا انهما ينتظرا توأماً مع الاشارة الى ان لكريستيانو ابن من إمراة غير معروفة وتوأم من أم بديلة دفع لها مقابل ان تحمل بطفليه وابنة من جورجينا انجبتها قبل سنتين.73525701