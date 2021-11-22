شاهد .. اتفرج: هذه الطفلة البريئة أصبحت فنانة شهيرة ؛؛وقبلات عادل إمام حرمتها من الزواج والإنجاب؛؛ من تتوقع ان تكون!!

انت الان تتابع خبر اتفرج: هذه الطفلة البريئة أصبحت فنانة شهيرة ؛؛وقبلات عادل إمام حرمتها من الزواج والإنجاب؛؛ من تتوقع ان تكون!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الايام الماضية، صورة لطفلة جميلة، لاقت إعجاب كبير من الجمهور، والذين رجحوا أنها تخص فنانة مصرية شهيرة.

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وظهرت الطفلة في الصورة وهي ترتدي جلباب وترقص ، في إطلالة خطفت قلوب الجماهير والمتابعين، الذين تساءلوا عن هوية تلك الطفلة.

وبالفعل فإن هذه الصورة تخص الفنانة الكبيرة لبلبة، وهي في مرحلة الطفولة، حيث كانت تبلغ من العمر حينها سنوات معدودة.



واشتهرت لبلبة بتقديمها العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاح كبير وتركت بصمة لدى الجمهور، جعلها من أكثر الفنانات شهرة في مصر.



وفي نهاية الستينات وقع الفنان حسن يوسف في غرام الفنانة لبلبة وكانت وقتها تبلغ من العمر 17 عاما لذلك رفضت والدتها الخطبة عندما تقدم يوسف إليها.



هددت لبلبة بالانتحار ما أجبر أمها على الموافقة وتم الزواج في حفل الزفاف حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني، مثل ​شادية​ و​فريد شوقي​ وكثيرون ودام الزواج سبع سنوات.

وتم الطلاق رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعت بين النجمين ولم يعرف السبب ولمن لاحقا صرحت لبلبة أنه أثناء تصويرها لفيلم “بنت بديعة” في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصة “توحة”.



وكشفت الفنانة لبلبة السبب في عدم زواجها مرة أخرى بعد طلاقها من الفنان الكبير حسن يوسف.

وقالت لبلبة في لقائها ببرنامج باب الخلق مع الإعلامي محمود سعد: كان ممكن يكون فيه جواز تاني وتالت ، لكن ما بيحبوش الفن.



وتابعت: بعد الطلاق، منحت كل روحي للفن والسنين جريت ورا بعض، قررت أن الزواج زي القطر، قطر رايح وقطر جاي، وكل واحد على سكته.

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