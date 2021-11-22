شاهد .. كانت المفاجأة التي لم يتوقعها احد.. هل طردت إيمي سمير غانم يسرا من منزلها؟.. وما فعله رامي رضوان لا يصدق!

انت الان تتابع خبر كانت المفاجأة التي لم يتوقعها احد.. هل طردت إيمي سمير غانم يسرا من منزلها؟.. وما فعله رامي رضوان لا يصدق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، أنباء تفيد بطرد الفنانة إيمي سمير غانم للمثلة يسرا من منزلها، وذلك عقب زيارتها في اليوم التالي لجنازة الراحلة دلال عبدالعزيز.

52701255



وردد البعض أن ذلك جاء بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا، بينما أوضح البعض الآخر أن ذلك تم بسبب غياب يسرا عن الجنازة، بالإضافة إلى سابقة في الماضي وهي الرقص بحفل زفاف بعد ساعات من دفن سمير غانم.

ومن جانبهم، علق بعض النقاد على تلك الأنباء، مستبعدين صحتها لعدة أسباب رصدوها في التالي:- اعتذرت الفنانة يسرا مسبقا على عدم حضور الجنازة بسبب عدم تواجدها في مصر، مقدمة واجب العزاء لـ دنيا وإيمي عبر السوشيال ميديا.

واستضاف المذيع رامي رضوان يسرا قبل وفاة دلال، وبعد واقعة رقصها في حفل الزفاف عقب وفاة سمير غانم، مايشير إلى عدم وجود أي ضغينة.52701255