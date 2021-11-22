شاهد .. ليست النجمة منى زكي.. هذه الطفلة الذكية أصبحت فنانة شابة شهيرة أحرقت قلب ريهام حجاج وانتقمت لـ ياسمين عبد العزيز بطريقة مفزعة!

انت الان تتابع خبر ليست النجمة منى زكي.. هذه الطفلة الذكية أصبحت فنانة شابة شهيرة أحرقت قلب ريهام حجاج وانتقمت لـ ياسمين عبد العزيز بطريقة مفزعة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

هي فنانة شابة تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، لمعت الفترة الأخيرة من خلال مجموعة من الأعمال التمثيلية سينمائية كانت أو درامية.

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عرفها الجمهور من خلال مسلسل مع النجم القدير نور الشريف، كان أول أعمالها الدرامية مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "ملح الأرض"،

وهي الشقيقة الصغرى لإحدى النجمات الموجودات على الساحة حاليا.

إنها الفنانة آيتن عامر شقيقة الفنانة القديرة وفاء عامر، وتعد الآن من أبرز وجوه الساحة الفنية.

قصة عدائها مع ريهام حجاج

وتجمع حالة عداء مشتركة ياسمين عبد العزيز وآيتن عامر ضد ريهام حجاج، زوجة طليق الأولى.



وكانت الخلافات بين ريهام حجاج، وآيتن عامر، قد بدأت في رمضان الماضي، عندما تعاون الثنائي سويًا في مسلسل «وكل ما نفترق»، من بطولة «حجاج»، وبحسب حديث «عامر» كانت تدخل الأخيرة في سيناريو العمل وكل التفاصيل، الأمر الذي أثار سخط «آيتن».

وكتبت ريهام حجاج وقتها عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»: «عيشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل»، في إشارة منها أن آيتن عامر تطمع في أخذ مساحة دور كبيرة،

وبعد هذا المنشور قررت «آيتن» عدم الحديث عن ذلك الأمر مرة أخرى، قائلة «يا جماعة محدش يعملى منشن تاني في أي حاجة تخص الشغلانة دى من فضلكوا.. مش عايزة أفتح الموضوع ده تاني».

وبعدها خرجت الملاسنات بين الفنانتين ولا تزال، وآخرها كان سخريتها من حجاج بسبب طريقتها في احتفالها مع زوجها بعيد ميلادها، ونشرت آيتن تغريدة استعانت فيها بمشهد لمحمد هنيدي للسخرية من حجاج.



وهو ما دفع بعضهم للقول إن سخرية ريهام آيتن عامر كانت بمثابة انتقام لياسمين عبد العزيز التي تتعرض باستمرار للسخرية من قبل حجاج.

وأضافت: «اللي عايز يصفي حساباته مع حد يروح يصفيها.. كل واحد موقفه اتعرف واتكشف والحقايق كلها بانت..

مش مسموح لأى حد أيا كان مين هو يطلب منى حاجة مش من حقه.. وكل واحد يشيل شيلته ويتحمل نتيجة كلامه ووعوده».

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