شاهد .. بعد تنبؤها بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز.. ليلى عبد اللطيف تصعق الوسط الفني بتوقعاتمرعبةالأولى من نوعها. ة

انت الان تتابع خبر بعد تنبؤها بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز.. ليلى عبد اللطيف تصعق الوسط الفني بتوقعاتمرعبةالأولى من نوعها. ة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، وذلك لمن احد اللقاءات التليفزيونية تتحدث فيه عن تنبؤاتها.

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ومن خلال الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، فقد تنبأت ليلى عبد اللطيف بوفاة بعض من نجوم الفن كما تطرقت إلى تعرض الفنان الراحل سمير غانم، لوعكة صحية كبيرة في 2021.

وخلال لقاءها مع الإعلامي طوني خليفة، قال لها إن الفنان سمير غانم يعاني من وعكة صحية بالفعل إلا أنها أكدت له أن هناك 3 فنانين سيغيبهم الموت هذا العام، بينهم أحد أهم رموز السينما والمسرح والدراما.

وقالت خبيرة الأبراج: «الموت يغيب ثلاثة وجوه فنية معروفة وبارزة، وواحدة منهم لها تاريخ كبير بالسينما والمسرح والتلفزيون».

وتسبب المقطع المتداول في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن المقطع فسر ما حدث تفصيليًا، في حين وجد البعض أن الأمر مجرد صدفة، معلقين: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

وقبل أشهر أطلقت العرافة الشهيرة بعض التوقعات الخاصة بالمشاهير وذكرت فيها أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد تضيء سماء الخليج بحفلات لم يسبق لها مثيل وأن مواطنتها نانسي عجرم يمكن أن توافق أخيراً على المشاركة في فيلم استعراضي ضخم غناء ورقصاً وتمثيلاً ما يذكر الجميع بنجمة الشاشة الراحلة سعاد حسني.

ونبهت الفنانين والأثرياء إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية تحسباً لعمليات سرقة.

وأشارت إلى أن إليسا قد تدخل عالم السياسة بشكل تدريجي وأن هيفاء وهبي يمكن أن تتخطى أزمتها الأخيرة وتستعيد حقوقها بعد تلقي الدعم من شخصيات مصرية نافذة.

وعن الفنان المصري محمد رمضان قالت إنه قد يصل إلى العالمية ويحصد عدداً من الجوائز المهمة ويشارك في استعراض مع فنان أجنبي، علماً أنه قد يتعرض لحادثة "تمر على خير".

وتوقعت أن تشارك الفنانة المصري يسرا في عمل تاريخي فريد إضافة إلى رحيل فنان على طريقة طلال مداح وفريال كريم. ورأت أن كورونا تسير في طريقها إلى الانحسار وأن الموجة الثانية قد لا تكون خطرة كما هي حال الموجة الأولى.88288765