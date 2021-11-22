شاهد .. لن تصدق: بعد إعتزالها منذ سنوات.. ظهور مفاجئ وصادم للممثلة المصرية ؛؛آثار الحكيم؛؛ شاهدوا كيف تغيرت ملامحها كثيراً وصدمت الجمهور.. (صور صادمة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق: بعد إعتزالها منذ سنوات.. ظهور مفاجئ وصادم للممثلة المصرية ؛؛آثار الحكيم؛؛ شاهدوا كيف تغيرت ملامحها كثيراً وصدمت الجمهور.. (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت الممثلة المصرية آثار الحكيم الجمهور بظهور نادر وذلك بعد اعتزالها منذ سنوات، إلا أنها بدت بملامح مختلفة تمامًا عما عُرف عنها منذ ظهورها في الأعمال الفنية والمناسبات العامة والخاصة.

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ونشرت الممثلة المصرية، سهر الصايغ، على حسابها الرسمي في “انستقرام” صورة تجمعها بالممثلة المعتزلة آثار الحكم، والممثل المصري سامح حسين.

وأوضحت “الصايغ”، في تعليقها مناسبة ظهورها، قائلة: “نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم، مسرحية المتفائل على المسرح القومي”.



وأكد معلقون أن آثار الحكيم اختلفت تمامًا؛ إذ ظهرت بملامح طغت عليها عوامل الزمن وكانت مرتدية نظارة طبية وبوزن زائد،

حتى أن البعض شبهها بالفنانة ميادة الحناوي بسبب اختلاف الملامح وقرب الشبه بينهما.

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