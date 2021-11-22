اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. تجاوزت المحظور وكشفت المستور هيفاء وهبي، تباعد بين فخذيها وهى جالسة فظهرت منطقتها عفتها دون ان تشعر امام مجموعة من الرجال ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر تجاوزت المحظور وكشفت المستور هيفاء وهبي، تباعد بين فخذيها وهى جالسة فظهرت منطقتها عفتها دون ان تشعر امام مجموعة من الرجال ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات معنية بأخبار المشاهير والفن، تداول صور جريئة للغاية، للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، كانت قد انتشرت في وقت سابق عبر السوشيال ميديا، وأثارت ضجة كبيرة.

 81746774

 

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصور بإطلالات مثيرة وجريئة جدا، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة لدى الجمهور.واختارت النجمة اللبنانية، لهذه الإطلالات فستانا قصيرا وضيقا، مما كشف وأبرز تضاريس جسدها بشكل واضح للعيان.

 

 

 

 

 

وبدت هيفاء وهبي، في بعض الصور، تجلس مع عدد من أصدقائها، فيما ساقيها متباعدتين عن بعضهما بطريقة مبالغ فيها، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر.

 

 

 

كما ظهرت النجمة اللبنانية، في الصور الآخرى بمحل كوافير، وهي تجلس بوضعية ساخنة كشفت ما بين فخذيها.

 

 

 

 

 

يذكر أن الفنّانة هيفاء وهبي ، احتلت مراكز متقدمة في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة عبر محرك البحث "غوغل" في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية الأخرى، بحثاً عن صورها التي نشرتها مؤخرًا.

81746774

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا