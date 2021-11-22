شاهد .. أصبحت تضج بالأنوثة والجمال .. هل تتذكرون زينب حسن طفلة ذا فويس كيدز ؟ شاهدوا أحدث ظهور لها مع الفنان تامر حسني بعد مرور 5 سنوات

انت الان تتابع خبر أصبحت تضج بالأنوثة والجمال .. هل تتذكرون زينب حسن طفلة ذا فويس كيدز ؟ شاهدوا أحدث ظهور لها مع الفنان تامر حسني بعد مرور 5 سنوات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحيا الفنان المصري تامر حسني قبل أيام قليلة حفلا في موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية وحضره الآلاف من الجمهور السعودي.والتقى تامر حسني قبل الحفل الذي أحيا بالموهبة الغنائية الصاعدة “زينب حسن” والتي شاركت في برنامج The Voice Kids. عام 2016.

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ونشر الروّاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يشهد ظهور تامر حسني مع زينب حسن، وهو يحتــضنها ويعبر عن اشتياقه لها بعد مشاركتها في البرنامج عام 2016، وقدما سوياَ دويتو غنائياً على المسرح.

«أنا حسيت إن في حد محترف وكبير بيغني على المسرح، صوتك بسيط ودافي وإحساسك رائع ولديك إمكانيات، انتي نجمة كبيرة».. كلمات لجنة تحكيم ببرنامج «ذا فويس كيدز» الصوت المصري الطفلة «زينب حسن»، صاحبة الأربعة عشر ربيعًا.

والتي شاركت زينب حسن، في كليب الله اتفرج الذي قدمه النجم تامر حسني، وذلك مع فريقه من الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز، وكانت زينب حسن نالت إعجاب لجنة التحكيم كاملة وهم تامر حسني وكاظم الساهر ونانسي عجرم، ولكنها اختارت فريق تامر.

وقالت زينب توقعت أن يلتفت الجميع، لأني كنت أقدم أداءً جيدًا، وتدربت كثيرًا على الغناء قبل الوقوف علي خشبة المسرح، وانتزعت من قلبي الخوف والرهبة، وبعدما نال صوتي إعجاب أعضاء لجنة التحكيم والتفتوا إليّ، اخترت الفنان تامر حسني لأني من أشد المعجبين به، وأنا أعشق كل أعضاء لجنة التحكيم.

وعن اختيار الالتحاق بفريق الفنان تامر حسني قالت زينب حسن :” كنت سعيدة جدًا بمشاركتي في البرنامج، وأنني ضمن فريق تامر حسني الذي أكن له كل حب وتقدير علي المستوي الشخصي، وهو إنسان محترم جدًا”

وتابعت:”كان يحرص علي تقديم النصائح لي خلال التدربيات، وتعلمت منه كثيرًا واستطاع أن ينزع الخوف مني، عن طريق الضحك والهزار باستمرار، وهو شخص مهني جدًا في كل تعليماته وتدريباته التي كان يقوم بها معي”.

زينب حسن صاحبة صوت مميز، اكتسبت شهرة كبيرة مع مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز 2016، انضمت حينها لفريق النجم تامر حسني وحصلت على الفرصة لإظهار موهبتها لملايين المشاهدين حول العالم العربي.

منذ ذلك الحين، أصدرت أغانٍ عدة من بينها: بنستقوي، اللي فينا مكفينا، باب بيفتح باب، أمي ملكة وغيرها.

وتقول زينب عن الشهرة “بالطبع أتمني أن أكون مشهورة جدًا في مجال الغناء، بالإضافة إلى أن أكون طبيبة بيطرية لأني أعشق الحيوانات ولدي قط اسمه «بيسو» أعشقه”.

وعن الوقوف على المسرح تقول: “بالطبع كل شيء نصيب وكنت أتمني أن أكون الأولي في البرنامج، ولكن مجرد وقوفي علي المسرح أمام عمالقة في الغناء، في حد ذاته مكسب كبير وحب الناس واحترامهم هو المكسب الأكبر”.

وتابعت:” بالإضافة إلى كل ما تعلمته واكتسبته من خبرات وتوجيهات المدربين سواء تامر أو كاظم أو نانسي.. وحزني قد يكون بسبب عدم رؤيتي لأصدقائي في البرنامج وعلي رأسهم أحمد عماد وغرام رأفت.

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