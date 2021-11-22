اتفرج – مفيد فوزي يشن هجوم ضد دينا الشربيني و عمرو دياب

شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزي يشن هجوم ضد دينا الشربيني و عمرو دياب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الإعلامي مفيد فوزي الفنانة دينا الشربيني وانتقد علاقتها بالفنان عمرو دياب معتبراً أنهم قدموا نموذج سيئ للشباب مشيراً إلى كونها الطرف الأكثر استفادة من تلك العلاقة.

و قال: “100%، أنا مرضتش أذكر اسم دينا الشربيني احتراما للعلاقات الإنسانية، لكني أعتقد إنها كممثلة جيدة، إنما كظهور اجتماعي مع عمرو دياب أقول لها تعالي يا بنت شوفي شغلك.”

حيث أن علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب لم تضرها أبداً، لكنها استفادة منه ووصف الأمر بأنها استخدمته كسلم للوصول، وأنه لا يوجد لديه مشكلة فهو يفضل هذا الظهور.

كما أشار إلى أن ظهور الفنان عمرو دياب مؤثر اجتماعيًا بشكل كبير ورائع، وليس فنيًا أبدًا، فمظهر عضلاته رائع، لكنه ليس مؤثراً كمطرب: “متفرضيش عليا أديله وداني”.

وفي وقت سابق انفصل عمرو دياب ودينا الشربيني في نهايات العام الماضي بعد قصة حب، وذلك وفقاً لتصريحات الثنائي في عدد من البرامج التليفزيونية، إلا أن كليهما التزم الصمت بعد الانفصال ولم يكشفا عن الأسباب التي أدت لانتهاء العلاقة بينهما.

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن “الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن “الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزواج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلون بزفافهم أمام الجميع”.

وكشفت عدد من المصادر منذ نهاية عام 2020 عن وقوع خلاف كبير بين عمرو دياب ودينا الشربيني، خلال تواجدهم في أحد المدن الساحلية تسبب في ارتفاع أصواتهم أثناء الحديث ومنذ تلك الحادثة خرجت العديد من الأنباء عن أسباب الخلاف وانتهاء علاقتهما للأبد، وانتقال دينا الشربيني من شقة عمرو دياب بعد أن طردها منها وفقاً للمصادر وأقامت في منزل آخر