شاهد .. بوقاحة غير معهودة ..نجمة مسلسل (ابنة السفير) نسليهان اتاغول.. تفقد بوصلة الحياء بجرأتها الشديدة وبإطلالتها الصاخبة تثير جنون جمهورها!!

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير معهودة ..نجمة مسلسل (ابنة السفير) نسليهان اتاغول.. تفقد بوصلة الحياء بجرأتها الشديدة وبإطلالتها الصاخبة تثير جنون جمهورها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة التركية نسليهان أتاغول بطلة المسلسل التركي الشهير ابنة السفير متابعيها على انستجرام صورة فاضحة.

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وظهرت أتاغول في الصورة عارية تماماً حيث أظهرت نصفها الأعلى وغطت بيديها على صدرها ونالت الصورة أكثر من مليون إعجاب.

وانتقد عشاق المسلسل وجمهور الفنانة التركية ظهورها بهذا الشكل الفاضح مطالبين اياها بالاحتشام والابتعاد عن الإثارة والعري.

وتجسد أتاغول في مسلسل ابنة السفير دور "نارة"، ويشاركها بطولة المسلسل الممثل انجين أكيوريك في دور "سنجار".33528550