شاهد .. نجمة سعودية تفقد بوصلة الخجل وتثير الغرائز وتنشر آثار القبلات على هذه المنطقة بكل وقاحة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر نجمة سعودية تفقد بوصلة الخجل وتثير الغرائز وتنشر آثار القبلات على هذه المنطقة بكل وقاحة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جدل واسع سببته نجمة مواقع التواصل السعودية، اميرة الناصر بعد نشرها صورة عبر حسابها الخاص على سناب شات يظهر فيها زوجها النجم مشعل الخالدي، وهو يقف وينظر للأسفل، ويظهرعلى رقبته اثار قبلة.

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وأثارت أميرة الناصر الجدل بين المتابعين السعوديين، الذين عبروا عن غضبهم، مؤكدين أنها تجاوزت جميع الخطوط الحمراء بصورة زوجها التي حملت ايحاءات مرفوضة وخادشة، وطالب البعض بمحاسبتها بشكل رسمي، وتصدرت حديث مواقع التواصل، وخاصة انها أصبحت حديث الجمهور مؤخرا بعد أزمتها مع رهف القحطاني وواقعة نسب طفلتها.

وكانت قد نشرت أميرة الناصر في وقت سابق، مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات كشفت فيه عن تغيير اسم ابنتها رهف التي اسمتها تيمنًا برهف القحطاني وتغيره الى قحطانية، بعد خلافها الأخير مع رهف القحطاني التي كشفت ان اميرة كذبت لأجل حصد الترند والشهرة، وتحدتها بأنها ستمنحها شيك بمليون ريال اذا اثبتت ان ابنتها الاخيرة رهف مسجلة باسمها واسم زوجها.

وكانت أميرة الناصر قد ظهرت في فيديو وهي تبكي ومنهارة، لأن ابنائها الخمسة من زوجها مشعل الخالدي غير مسجلين في دفتر العائلة، مؤكدة انهم ولدوا في السعودية وناشدت ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لمساعدتها.

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