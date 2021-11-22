شاهد .. بأقوى إطلالة صاروخية على السوشيال ميديا ...نجمة المسلسل التركي (الطائر المبكر) تتخطى حدود الأدب بظهورها بدون ملابس وتكشف مفاتنها للعلن !!اتفرج

انت الان تتابع خبر بأقوى إطلالة صاروخية على السوشيال ميديا ...نجمة المسلسل التركي (الطائر المبكر) تتخطى حدود الأدب بظهورها بدون ملابس وتكشف مفاتنها للعلن !!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة التركية ديميت أوزدمير التي أشتُهرت بدور (سنام) في الشرق العربي صورةً جديدةً لها بالمايوه، حققت تفاعلًا كبيرًا،

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وأحدث انقسامًا بين مؤيد ومعارض في تركيا، بينما اتهمها البعض إنها تبالغ كثيرًا بتعريها بالآونة الأخيرة.

ديميت ردت على شخص اتهمها بالمبالغة بإظهار جسدها ومفاتنها: (ليس لكم علاقة)، بالإشارة منها إلى تحررها وعدم اهتمامها بأحكام الناس عليها.



الممثلة التركية كانت نفت شائعة ارتباطها بزميلها وبطل عملها جان يامان، وقالت إنهما صديقان لا أكثر، ولم ينشرا صورًا لهما كما كانا يفعلان دائمًا في الكواليس.

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