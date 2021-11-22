شاهد .. بواقعة هي الاصعب.. ممثلة كوميدية طلقها زوجها فوراً بسبب مشهد في فيلم [حاحة وتفاحة] !..لن تصدق من هي؟

انت الان تتابع خبر بواقعة هي الاصعب.. ممثلة كوميدية طلقها زوجها فوراً بسبب مشهد في فيلم [حاحة وتفاحة] !..لن تصدق من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/22 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وأنا مالي يا لمبي» .. قد لا تعرف اسمها، لكنك بالطبع لا تنسى أفيهاتها، فاستطاعت الراحلة سحر كامل أن تتربع على عرش أكثر الإفيهات انتشارًا حتى وقتنا هذا .

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ورحلت سحر كامل عن عالمنا، اليوم الإثنين، فرحلت في صمت كما عاشت معنا في هدوء؛ حيث رحلت عن عمر يناهر 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

استطاعت أن تؤثر في الجمهور العربي من خلال 15 فيلمًا فقط؛ ظهرت من خلالهم في أدوار ثانوية، فعلى الرغم من أنها كانت تقدم مشهد أو أكثر من هذا يقليل إلا أنها لازالت عالقة في ذهن الجمهور.



فقد تنسى مشاهد من فيلم جاءنا البيان التالي؛ لكنك لن تنسى مشهد سحر كامل في الفيلم وإفيه : «أنا مالي أنا كنت نايمة لوحدي».



ونستعرض لكم 10 معلومات قد لا تعرفها عن ملكة الإفيهات سحر كامل.



درست سحر كامل التجارة، لكنها عشقت التمثيل منذ نعومة أظافرها.

كانت تنتمي لأسرة ميسورة، فكان والدها مهندس، ووالدتها مدرسة.



لديها 3 أبناء : كريم، شادي، مصطفى ، والتحق شادي بمعهد السينما قسم إنتاج.



شاركت طوال مسيرتها الفنية في حوالي 19 فيلم فقط، وشاركت في مسلسل قضية رأي عام، وقلوب. أصيبت بمرض العصب السابع ، وهو السبب في ابتعادها عن مجال الفن لفترة كبيرة.

تسبب أحد مشاهدها في فيلم حاحا وتفاحة في طلاقها؛ بسبب ظهورها بقميص نوم في مشهد مع طلعت زكريا.



ألقى زوجها يمين الطلاق “بالثلاثة” عليها أثناء العرض الخاص لفيلم حاحا وتفاحة.



عادت مرة أخرى إلى زوجها بعد أن هدأت الأوضاع بينهما.



كانت تتمنى أن تقدم دور فتاة جامعية، لكنها لم تحقق حلمها بسبب عدم ملائمة سنها لهذه الأدوار. وشاركت في مسرحية عفرتو مع الفنان محمد هنيدي.99102286