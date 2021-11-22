شاهد .. هل تذكرون نورا شقيقة الفنانة بوسي زوجة نور الشريف التي أقامت علاقة سرية معه .. اتفرج صورة تجمعهما.

انت الان تتابع خبر هل تذكرون نورا شقيقة الفنانة بوسي زوجة نور الشريف التي أقامت علاقة سرية معه .. اتفرج صورة تجمعهما. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل أعوام وقبل رحيل الفنان نور الشريف، وفي غياب تام عن أعين الصحافة والإعلام ظهرت الفنانة المعتزلة نورا شقيقة الفنانة بوسي مع عائلة الفنان نور الشريف.

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وحينها اصطحب النجم القدير ابنتيه مي وسارة مع طليقته وشقيقتها نورا إلى انتخابات الرئاسة المصرية.

وظهرت نورا خلال الصورة وهي مكتسبة الكثير من الوزن.ومن المعروف أن علاقة سرية نشأت بين نور الشريف ونورا شقيقة زوجته، ولم تدم كثيراً حيث اكتشفت بوسي العلاقة بين الطرفين وأنهتها فوراً في هدوء.

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