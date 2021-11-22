شاهد .. نادين نجيم تطل بالأبيض من جديد وجدل واسع بين الجمهور..اتفرج

انت الان تتابع خبر نادين نجيم تطل بالأبيض من جديد وجدل واسع بين الجمهور..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت جلسة تصوير الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأخيرة جدلا واسعا بين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، أطلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة جذابة جدا من خلال أخر جلسة تصوير قامت بها لإحدى الماركات العالمية المختصة في المجوهرات.

وظهرت الفنانة نادين في إطلالتها الاخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الأبيض مكشوف الأفخاذ بأخر جلسة تصوير ، وشاركت جمهورها بعدة صور عبر حسابها على الانستجرام وكتبت " وراء الكواليس "

إطلالة الفنانة نادين نجيم أثارت جدلا بين جمهورها حينما ارتدت فستان أبيض مشابه لإطلالة الزفاف وتفاعل الكثير من جمهورهها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمالها وإطلالتها الجذابة.

من جهة أخرى ، تصدرت الفنانة نادين نجيم مؤخرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بمقطع فيدو من داخل العيادة أثناء جلسة شد المؤخرة محدثة ضجة واسعة بسبب جرأتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة نادين نجيم تألقت قبل عدة أشهر بعملها الفني الجديد الذي عرض على منصة اتفرج بعنوان " صالون زهرة " والذي جمعها للمرة الثانية مع الفنان السوري معتصم النهار.

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