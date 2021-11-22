شاهد .. فنان شهير.. (ريهام حجاج) معندهاش قبول خالص ولازم تبطل تمثل مش بالعافية... وردة فعلها كانت غير متوقعة!

انت الان تتابع خبر فنان شهير.. (ريهام حجاج) معندهاش قبول خالص ولازم تبطل تمثل مش بالعافية... وردة فعلها كانت غير متوقعة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

علق عدد من النقاد على أداء الفنانة ريهام حجاج في أعمالها الدرامية الأخيرة، وانفرادها بأدوار البطولة في معظم الأعمال مؤخرًا، وأخرها مسلسل كل ما نفترق الذي شارك في دراما رمضان.

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وقالت الناقدة مها متبولي في برنامج “المواجهة مع النفس” المذاع على “القاهرة والناس” إن النجمة ريهام حجاج لا تجيد التمثيل.

وأضافت: ريهام لازم تبطل تمثيل، معندهاش قبول، ومفيش فايدة، وتجاربها منجحتش السنة اللي فاتت والسنة دي، فهو مش بالعافية.



وعن مسلسل “لما كنا صغيرين” قالت إن السبب في نجاحه هو كل من الفنان محمود حميدة وخالد النبوي فقط.



من جانبه قال الناقد أحمد السماحي، إن زوج الفنانة ريهام حجاج يقوم بإنتاج الأعمال لها، لكنها لا تستحق دور البطولة.



تابع : وده خلاها تتفرعن على زمايلها، وبتعمل أدوار غريبة، لا تصلح لها.



وأضاف أنها لا زالت غير قادرة على أن تخوض تجربة البطولة المطلقة، لأن أمامها الكثير من التجارب التي تسبق البطولة المطلقة.



من جانبه قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني إن ريهام تصلح لأدوار ثانية أو ثالثة، لكنها لا تصلح للبطولة.

كذلك قال : مسلسل كل ما نفترق، هي استولت على المسلسل وعلى الكاتب والمخرج، فمكنش في مسلسل، كان سيء جدًا.



وشاركت “حجاج” في دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “كل ما نفترق” ، وشاركها البطولة كل من : أحمد فهمي، آيتن عامر، سيد رجب.89483060