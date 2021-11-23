شاهد .. بإطلالة صاروخية .. مريام كلينك تثير الجدل بحجم صدرها الطاغي والجمهور يفقد السيطرة. | اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صاروخية .. مريام كلينك تثير الجدل بحجم صدرها الطاغي والجمهور يفقد السيطرة. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العارضة اللبنانية مريام كلينك جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الاخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام والتي ظهرت فيها بإطلالة عفوية مثيرة للجدل.

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في التفاصيل ، ظهرت العارضة اللبنانية مريام كلينك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة صور من أخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة عفوية مرتدية ملابس الرياضة والتي كشفت عن بطنها أثناء تواجدها في إحدى المطاعم.

صور مريام كلينك الأخيرة تصدرت حديث مواقع التواصل بسبب حجم صدرها الذي بات حديث جمهورها ومتابيعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام ، حيث لاقت صورها الاخيرة تفاعلا كبيرعبر خاصية التعليقات والاعجابات كما وصفت نفسها معلقة " سمو الشيخة ".

يذكر ان العارضة اللبنانية مريام كلينك تحظى بمتابعة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداياتها عام 2016 ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع.

الجدير بالذكر أن مريام كلينك بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل تزامنا مع إطلاق أول أعمالها الفنية بعنوان " فوت الجول " والتي تضمنت ايحاءات وكلمات جريئة جدا.

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