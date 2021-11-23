شاهد .. بالاسود المثير... الفاتنة هيفاء وهبي بإطلالة خادشة تشعل المواقع وتحتل القلوب بسبب فتحات فستانها التي اظهرت كل مفاتنها..اتفرج

انت الان تتابع خبر بالاسود المثير... الفاتنة هيفاء وهبي بإطلالة خادشة تشعل المواقع وتحتل القلوب بسبب فتحات فستانها التي اظهرت كل مفاتنها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة الماضية بعد إطلالتها في حفل دبي برفقة الفنان اللبناني وائل كفوري.

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في التفاصيل ، أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا في حفلها الأخير في دبي بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان بالللون الفضي الغامق مكشوف الأفخاذ والصدر.

حفل الفنانة هيفاء وهبي الأخير في دبي لاقى نجاحا وحضورا كثيفا والذي جمعها مع الفنان الللبناني وائل كفوري بعد غياب طويل.

يذكر أن الفنانة هيفاء أحيت مؤخرا حفلا في بورسعيد وقبله حفلا في الساحل الشمالي لا سيما بعد انقطاع طويل عن احياء الحفلات بسبب جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء أطلقت عملها الفني الجديد لعام 2021 برفقة الفنان المصري أكرم حسني بديو غنائي مشترك لاقى نجاحا مبهرا هذا العام بعنوان " لو كنت "

أغنية لو كنت تصدرت محركات البحث منذ إطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي واحرزت أكثر من 77 مليون مشاهدة في الأسابيع الاولى على إطلاقها الى جانب منصات التواصل الاخرى مثل التيك توك واليوتيوب وغيرها من المنصات.99022264