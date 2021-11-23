شاهد .. أسرار وخفايا... حكاية الفاتنة ميمي جمال مع زوجها حسن مصطفى .. مات بين يديها وفستان قصير هو السبب في طلاقها ؟ تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر أسرار وخفايا... حكاية الفاتنة ميمي جمال مع زوجها حسن مصطفى .. مات بين يديها وفستان قصير هو السبب في طلاقها ؟ تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة المصرية ميمي جمال، الكثير من الجدل خلال الشهور الماضية، بعد إعلان اعتزالها للتمثيل، قبل أن تظهر مجدداً في أحد البرامج للحديث عن كواليس هذا القرار وحياتها الشخصية.

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ظهور ميمي جمال بعد قرار الاعتزال كان سببا في تصدر اسمها ترند مؤشرات البحث، وكشفت خلال لقائها عن تفاصيل خاصة باعتزالها.

وعن علاقتها بزوجها الراحل حسن مصطفى وسبب طلاقهما، بدأت ميمي حكاية علاقتها بحسن مصطفى منذ تعارفهما الأول.



وأنهما اتقفا على إنجاح زواجهما مهما كلفهما الأمر، وإذا مرت بهما أزمات كانت ميمي تغادر المنزل وتذهب إلى بيت أسرتها فترة قصيرة وتعود مرة أخرى إلى المنزل.



لكن في إحدى المرات تطور الأمر بينهما ووصل إلى الطلاق، حيث كانت ميمي ترتدي فساتين سهرة تثير غضب زوجها، وأصر على ألا ترتدي مثل هذه الملابس مرة أخرى؛ لغيرته الشديدة عليها.



فاجأها مرة بزيارة إلى المسرح ووجدها أخلت بالاتفاق بينهما. عندما عادا إلى المنزل نشب خلاف بينهما.

طلاق ميمي جمال وحسن مصطفى بسبب فستان قصير

ووصل الأمر إلى الطلاق، وشعرت ميمي جمال وقتها بالغضب الشديد ولم تصدق تصرفه، تم تدارك الموقف وعادت علاقتهما كما كانت إلى سابق عهدها.



أوضحت ميمي أنها حاولت إقناعه بارتداء هذه النوعية من الفساتين، أثناء العمل وعلى المسرح فقط، غير أنه تمسك بالرفض، فاتفقا أن ترتدي فساتين بأكمام ساترة، ووعدته ألاّ تخلف هذا الاتفاق.



تابعت أنها ذات مرة على المسرح، قررت ارتداء فستانا مفتوحا أثناء العرض، لتفاجأ به قادما إلى المسرح لمشاهدتها، فصدم بارتدائها الفستان، وشعر أنها خدعته.

عادت ميمي جمال إلى المنزل مع زوجها حسن مصطفى، الذي ما وإن اختلى بها حتى طلقها شفهيا، فظنت هي أن الطلاق لم يقع، لأنه لم يتم لدى مأذون، واعتقدت وقتها أنه يهددها فقط، ولكنها فوجئت به يخبرها ويؤكد لها أن الطلاق وقع بالفعل وأنها أصبحت محرمة عليه.



ومنذ ذلك الوقت التزمت ميمي جمال بوعدها مع حسن مصطفى وأصبحت ترتدي فساتين ساترة أو تضع شالا فوق أكتافها إذا ارتدت فستانا مكشوفا، وكانت هذه هي قصة الطلاق الوحيد في حياة ميمي جمال وحسن مصطفى.



وفاة حسن مصطفى واللحظات الأخيرة في حياته

اللحظات الأخيرة في حياة حسن مصطفى كانت بين يدي زوجته، حيث كانت ترافقه في غرفة الرعاية المركزة. وطلب منها أن تعطيه كوبا من الماء وبعدها فارق الحياة في هدوء وسلام.

منذ وفاته عانت ميمي جمال من ظروف نفسية سيئة، ولم تحصل على فرصة عمل إلا بعد مرور فترة على رحيله.



فظهرت في فيلم "لف ودوران" مجسدة دور والدة أحمد حلمي، وبعد ظهورها في هذا العمل قررت الاعتزال.



خاصة أنها من الشخصيات التي تفضل الحياة الأسرية، فتفضل أن تقوم بزيارة بناتها وأحفادها للاستمتاع بتفاصيل مختلفة.



ونفت ميمي خلال لقائها أن علاقتها سيئة ببناتها، مؤكدة أن بعض الأخبار المتداولة عنها لا أساس لها من الصحة.



وقالت إنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم اهتمامها بهذه الطريقة من التواصل مع الجمهور.

اعتزال ميمي جمال للفن

أعلنت الفنانة ميمي جمال، مطلع العام الجاري، اعتزالها التمثيل بعد مسيرة طويلة مع الفن بدأتها منذ سن التاسعة، مشيرة إلى أنها منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفي تعاني من نوبة من الحزن وحالة نفسية سيئة.



وقالت الفنانة ميمي جمال: "أنا اعتزلت الفن فعلا، وما أظنش هرجع تاني، بشتغل من وأنا عمري 9 سنين، كفاية كدا".



وأضافت: "من ساعة المرحوم جوزي ما توفى، الحاج حسن مصطفى، بعدها قعدت سنة أو سنة نص تعبانة نفسياً، عشرة عمر، بقالنا أربعين، حاجة وأربعين سنة عايشين مع بعض".18846020