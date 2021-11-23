شاهد .. ليلة طلاق إلهام شاهين.. دخلت غرفة سهير رمزي فاكتشفت صدمة عمرها .! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر ليلة طلاق إلهام شاهين.. دخلت غرفة سهير رمزي فاكتشفت صدمة عمرها .! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الحياة الزوجية لبعض النجمات، ليست مغلفة بالسعادة كما يتصور البعض وكانت كالجحيم، بالنسبة لعدد كبير منهم لدرجة أدت إلى تعرض عدد منهن إلى الضرب المبرح والطرد والخيانة، ووصلت بعض الحالات إلى الخطف.

وتحدثت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن زيجاتها السابقة والأسباب التي أدت لطلاقها، ذلك خلال استضافتها في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني.89988019

إلهام شاهين قالت: "تزوجت من عادل حسني وكان فرق السن بيننا كبير تقريبا 25 عاما، كان مالك شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغني البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزى وسألته حينها، وأنكر ذلك".

وأضافت: "وقبل نزول الفيلم اعترف لى أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأن هذه المرة الأخيرة الذى يقوم فيها بذلك، وبعد فترة، أخبروني أن عادل خاض تجربه الإنتاج مرة أخرى مع سهير رمزى أيضا، سألته وأنكر وكنت حينها أصور مشاهد باستديو مصر وجاء صحفي لعمل حوار، وبالصدفة، قال إنه أجرى حوارا مع عادل حسني منذ قليل في استديو النحاس، فذهبت على الفور هناك لأجده في حجره سهير رمزي".

وتابعت: "قال لي (أيوة أنا كداب وشوفي إنت عايزة إيه)، وحينها طلبت الطلاق، الذي ضايقني فى الأمر أنه كان دائما يريدني أن أبعد عن الفن وهو من دخل الفن، وقلت له حينها: لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن".

أما عن زواجها الثاني، قالت: "زواجي الثاني من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة لم أعلن عنه وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لم يحب الإعلام والصحافة وبعد مرور عام طلبت منه أن نعلن ورفض فطلقت نفسي منه لأن العصمة كانت في يدي".

وأكملت: "شعر بإهانة فى رجولته وكان يريد أن يردني كي يطلقني هو ولكني رفضت، وحادثة إلقاء ماء نار عليّ أقسم أنه لم يقم بذلك ولا يستتبع أن يبوح عن الفاعل وسامحته، وبالمناسبة عزت هو أكثر رجل أحبّنى ولكنى لم أحبه بنفس القدر وأحببت عادل حسنى أكثر".89988019