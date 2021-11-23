شاهد .. هل تتذكرون الفنانة« مروة الخطيب » .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما تقدمت في السن وتجاوزت 60 عاما ملامحها اتغيرت تماماً.. والمفاجأة في زوجها فنان مشهور !

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنانة« مروة الخطيب » .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما تقدمت في السن وتجاوزت 60 عاما ملامحها اتغيرت تماماً.. والمفاجأة في زوجها فنان مشهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

مروة الخطيب هي واحدة من أجمل الفنانات الشابات اللي تنبأ لهم الجمهور بمستقبل حافل بالأعمال، شاركت في أكتر من 114 عمل فني تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وأبدعت في الأدوار اللي قدمتها وكانت من أساطير الوسط الفني.

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أحدث صورة للفنانة مروة الخطيب وإزاي لعبت الصدفة دور كبير في تغير حياتها ومعلومات عن حياتها الشخصية ومين هي الشخصية اللي بتتمني تجسدها.

نتشرت صور حديثة للفنانة مروة الخطيب وإتغيرت ملامحها وظهر عليها علامات التقدم في العمر وزيادة في الوزن لدرجة إن لم يتعرف عليها الكثير.



ومؤخرا ظهرت في حفل زفاف بنتها على المهندس محمد فودة بحضور عدد من نجوم الفن وتم إلتقاط صور ليها وهي بترقص مع بنتها وسط فرحة كبيرة وأيضا صور عائلية اخري.



الفنانة الجميلة ولدت في لبنان سنة 1958 لأب مصرى وأم لبنانية، ودرست في كلية الحقوق بجامعة بيروت، وإنتقلت للقاهرة حيث دخلت مجال الفن بالصدفة،

لما شاهدها المخرج المصري الكبير تيسير عبود أثناء زيارتها لصديقتها في الإستوديو، وأعجب بجمالها اللافت وأسند ليها دورا صغير في فيلم "دعوني أنتقم"، ومن بعدة قدرت تظهر نفسها بشكل ملفت .

وشاركت في عدة أفلام منها: "عشرة على عشرة، وأمهات في المنفي، والهروب من الخانكة والحجر الداير ، وبيت القاصرات، وأيام الغضب"، وغيرها.

وشاركت مروة في أعمالا كتير مع المخرج محمد راضي، وقالت عنه: "أستاذي ومعلمي وأعترف بأن السلم الذي صعدته كان بسبب إشتراكي معه في مجموعة من أفلامه".



وعملت أيضًا مع المخرج الكبير عاطف الطيب في فيلم دماء على الاسفلت، من خلال دور مهم في مسيرتها في دور زوجة أب وسيدة شعبية بتدافع عن زوجها المظلوم.

وعلي الصعيد الشخصي تزوجت مروة الخطيب، من الفنان ناصر سيف، وأنجبت منه أحمد ونور،وبعد زواجها توقفت عن التمثيل لفترة علشان تتفرغ لتربية أطفالها وجعلت عيلتها في دائرة اهتمامتها الأولى



لكنها قدرت ترجع للفن تاني بقوة وإنصب تركيزها أكتر علي الدراما وشاركت في مسلسلات منهم ميراث الريح مدرسة الأحلام ..سرايا عابدين ..ليالي أوجيني .



وكان آخر أعملها مسلسل الأب الروحي الجزء ٢.

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