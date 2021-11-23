شاهد .. تجاوزت جميع حدود الأدب... السعودية مودل آش بإطلالة جريئة وخادشة وايحاءات مثيرة تشعل متابعيها بفيديو من حوض الاستحمام !

انت الان تتابع خبر تجاوزت جميع حدود الأدب... السعودية مودل آش بإطلالة جريئة وخادشة وايحاءات مثيرة تشعل متابعيها بفيديو من حوض الاستحمام ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة السعودية مودل آش فيديو لها على حسابها تخطت فيه جميع الخطوط الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر .

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وظهرت مودل آش في حوض الإستحمام، ولا ترتدي شيئاً على الإطلاق، كما تقوم بحركات مثيرة ومقززة وهي تغني .

وأثار فيديو آش صدمة كبيرة لجمهورها لم يصدقوا بعضهم أنها تصرفت بهذه الطريقةو اعتبر البعض الأخر أن حركاتها تعدّ دعوى لممارسة أعمال لا أخلاقية، وطلبوا منها أن تلغي الفيديو بأسرع وقت .

وتنشط المودل السعودية آشـ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر بين الحين والآخر صوراً وفيديوهات مثيرة للجدل، بملابس فاضحة، يقابلها من متابعيها موجة من الهجوم الذين ينتقدون اطلالاتها.19624957