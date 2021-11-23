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شاهد .. بسبب صورة مسربة هذا محتواها .. رونالدو يفكر بالانفصال رسمياً عن الحسناء الإسبانية جورجينا !

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الرياض - روايدا بن عباس - سُربت صورة لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز عشيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هي وضع خاص و محرج تمامًا ما دفع وسائل الإعلام للحديث عن أن رونالد يفكر  بالانفصال عنها .

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وكانت صورة  لعارضة الأزياء صاحبة الأصول الإسبانية جورجينا رودريغز هي في وضع خاص و مخل تمامًا قد تم تسريبها على  مواقع التواصل الإجتماعي ما أثار ضجة واسعة.

 

وفي الصورة ظهرت جورجينا لا تردي كساءً على بدنها العلوي وهو ما دفع بالصحف والوسائل الإعلامية الغربية للحديث عن تفكير رونالد بالانفصال عنها .

 

الجدير بالذكر أن عارضة الأزياء الحسناء حاملة بطفل النجم البرتغالي الكبير وهي في أشهرها الوسطى  للحمل الذي جعل الدون مسروراً كثيراً .85278410

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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