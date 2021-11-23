شاهد .. أتذكرون الطفلة( جويرية حمدي )نجمة ذا فويس كيدز؟ اتفرج جمالها الجذاب بعدما أصبحت شابة حسناء وتغيرت ملامحها تماماً - صور

انت الان تتابع خبر أتذكرون الطفلة( جويرية حمدي )نجمة ذا فويس كيدز؟ اتفرج جمالها الجذاب بعدما أصبحت شابة حسناء وتغيرت ملامحها تماماً - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قبل أسابيع قليلة شاركت الطفلة المصرية جورية حمدي في الموسم الأول من برنامج (ذا فويس كيدز) ونالت شهرة واسعة جدًا.

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اختارت، آنذاك، الانضمام إلى فريق النجم المصري تامر حسني ووصلت إلى مراحل متقدّمة.

في المرحلة النصف نهائية غنّت (بعد يومين) للنجمة سميرة سعيد ونال مقطع الفيديو أكثر من ١٠٠ مليون مشاهد.



اليوم، نشرت صورة جديدة لها وتغيّرت كليًا، وبدت أكثر جمالًا وأناقة مما كانت عليه سابقًا.

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