شاهد .. بدون ملابس داخلية .. مشهورة سعودية تظهر مؤخرتها ومناطقها المحظورة بوضوح في أطلالة خادشة للحياء.

انت الان تتابع خبر بدون ملابس داخلية .. مشهورة سعودية تظهر مؤخرتها ومناطقها المحظورة بوضوح في أطلالة خادشة للحياء. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاصّ على الإنستغرام، نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ Barbie G صورة لها ظهرت فيها بملابس خادشة، حيث ارتدت فستان اورانج مفتوح كاملا من الجنب، ولم ترتد تحته ملابس داخلية، لتظهر مؤخرتها ومناطقها الحساسة بوضوح.

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سببت صورة باربي نجد الكثير من الجدل والغضب بين المتابعين خاصة في السعودية، وجاءت التعليقات مسيئة لباربي مطالبينها بالإحتشام وعدم إهانة عادات وتقاليد السعوديين والمجتمع المحافظ الذي خرجت منه، بينما تغزل البعض بجمالها وإثارتها وعبروا عن حبهم لها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها نجد الجدل بصورها التي تنشرها على مواقع التواصل، حيث نشرت مؤخرا صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية وتغطي صدرها بيديها، وتعرضت حينها لهجوم كاسح من المتابعين.

المودل باربي نجد سعودية من مواليد 1994، تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وتحمل الجنسية السعودية، حصلت على شهادة البكالوريوس في قسم المختبرات بأمريكا، وتعمل عارضة أزياء للماركات، وتلقب باربي نجد Barbie G لشبهها بلعبة الباربي.

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