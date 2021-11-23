شاهد .. وداعاً بكيزة .. آخر كلمات سهير البابلي بطلة مدرسة المشاغبين قبل وفاتها الليلة

انت الان تتابع خبر وداعاً بكيزة .. آخر كلمات سهير البابلي بطلة مدرسة المشاغبين قبل وفاتها الليلة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي ، آخر كلمات الفنانة سهير البابلي قبل وفاتها.

موضحا أنها كانت تتفاعل معهم عندما يقرأون أمامها القرآن أو يرددون مدحًا للنبي _صلى الله عليه وسلم، وتحرك عينها وتنظر إليهم في هدوء تام.50580410

وأكد على أن الأطباء والممرضين تعجبوا من مدى استجابتها وقتها، وخاصة عند قرأتهم الرقية الشرعية لها، مؤكدًا على أن الأطباء والممرضين تعجبوا من مدى استجابتها وقتها.

كما قال إن “الحاجة سهير” مؤمنة بالله، وإنها صاحبة إرادة قوية، وإنها تحب اسم الله “الودود”، وكانت تردده بشكل مستمر، حين تفيق من الغيبوبة.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، منذ قليل، داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

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