شاهد .. بإطلالة صارخة كما ولدتها امها.. مودل آش تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها وهي مستلقيه على بطنها في حوض الإستحمام دون ملابس !؟

انت الان تتابع خبر بإطلالة صارخة كما ولدتها امها.. مودل آش تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها وهي مستلقيه على بطنها في حوض الإستحمام دون ملابس !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تخطت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش الخطوط الحمراء​ بمقطع فيديو صادم لها، نشرته عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه وهي تنام على بطنها في حوض الإستحمام، ولا ترتدي شيئاً على الإطلاق، وتضع مكياجا قويا، وسدلت شعرها، وتقوم بحركات مثيرة على أنغام أغنية أجنبية.

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تعرضت مودل آش لانتقادات حادة من قبل المتابعين الذين إعتبروا أن حركاتها واطلالاتها الخادشة تدعو للإباحية والإنحراف، وطلبوا منها أن تلغي الفيديو وتحذفه عن حسابه، احتراما للعادات والتقاليد السعودية.

هذا وكانت قد نشرت ​مودل آش في وقت سابق​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية خليجية، وترتدي فستاناً Off Shoulder باللون الزهري مكشوف الصدر، وتقوم بحركات إيحائية وأغلقت خاصية التعليقات لتتفادى كلام المتابعين الجارح.

كما ظهرت مودل آش وهي ترتدي هوت شورت، مع كروب توب، ضيقة وكشفت منحنيات جسمها بطريقة استفزت الجمهور، وعلقت:"كل عيب احبه فيك الا غيابك!".

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