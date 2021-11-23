شاهد .. مذيعة الجزيرة ( علا الفارس ) تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة!.. اتفرج

انت الان تتابع خبر مذيعة الجزيرة ( علا الفارس ) تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة!.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تسببت الإعلامية الأردنية علا الفارس المذيعة بقناة الجزيرة، في حالة هياج من النشطاء السعوديين على حسابها وهجوم عنيف عليها، بسبب تغريدة لها لم تزد عن كلمتين، لكنها أيضًا جعلت الفنانة شمس الكويتية تخرج عن شعورها وتهاجم مذيعة الجزيرة.

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وكتبت علا الفارس عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” ٥ بدولار!.. راح ملح الحبيب” ، في إشارة إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لم يحدث من قبل، وهو الأمر الذي اعتبره السعوديين إساءة لبلدهم، وفتحوا عليها النار بتعليقات هجومية وشتائم.علا الفارس” تهز الخليج وتستفز السعوديين

وقال أحدهم في تعليقه :” لو تقطع السعودية المساعدات عن الأردن لن تصمد عمان شهراً واحداً.. لكن الخسة التي تجري في في عروقك أبت الا أن تخرج عفنها”، وتبعه مئات السعوديين في هجوم كبير على الإعلامية الأردنية.

ولم تكن الفنانة شمس الكويتية ببعيدة عن هذا الصخب، لكن يبدو أن تغريدة “الفارس” استفزتها أيضًا، فعلقت بالقول :” الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان”.60697959