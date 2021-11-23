شاهد .. جسدها كان يشتعل من تحت السرير;; وحاولت حذف هذا المشهد الخادش.. أسرار صادمة للغاية بحياة فريدة سيف النصر!!

انت الان تتابع خبر جسدها كان يشتعل من تحت السرير;; وحاولت حذف هذا المشهد الخادش.. أسرار صادمة للغاية بحياة فريدة سيف النصر!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعد الفنانة فريدة سيف النصر من أشهر نجمات الفن في الوقت الحالي، وكان ذلك بسبب مسيرتها الفنية الطويلة التي قدمتها اللجمهور، وكانت أبرز أعمالها من خلال السينما، حيث أنها شاركت رمزو الفن من خلال أعمالها وأبرزهم الزعيم عادل إمام،

24533827

ولا سيما أن حياة الفنانة فريدة سيق النصر مليئة بالكثير من الأسرار والكواليس، ومن خلال هذا الموضوع والسطور التالية نكشف لكم أسرار خافية عن حياة الفنانة فريدة سيف النصر.

غضب فريدة

وتعد الفنانة فريدة سيف النصر من الفنانات التي لها مشاهد جريئة بالسينما المصرية، ولا ننسى فيلمها مع الزعيم عادل إمام، والذي كان يحمل أسم "الهلفوت"،

عندما أمسك بها زوجها تحت السرير برفقة عادل إمام، وخرجت فريدة سيف النصر عن صمتها وأعربت عن غضبها بوصف الجمهور لهذا المشهد بالجريء وتداول رواد مواقع التواصل له تحت عنوان فيديو ساخن.

تحذف المشهد

وأكدت الفنانة فريدة سيف النصر أنها حاولت أكثر من مرة أن تحذف مشهدها مع الفنان عادل إمام بفيلم الهلفوت، وهو مشهد الجملة الشهيرة الذي قالها الفنان عادل إمام وهي: "بنقفش في الفراخ"، مشيرة أنها شعرت بجسدها يشخن كالفرن،

بسبب كتابة رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الفيديو تحت عنوان فيديو ساخن للفنانة فريدة سيف النصر، مشيرة أنها تعاني من تلك العناوين لأنها لديها أبناء وهذا يؤثر عليهم بتأثير سلبي.

محاولة اغتيالها

كانت الفنانة فريدة سيف النصر من أشهر فنانات الوسط الفني وأكثرهم توهجاً، وكانت الجماعات الإرهابية تصنفها كفنانة إغراء وتقدم مشاهد ساخنة،

وحاولوا قتلها أكثر من مرة ولكن العناية الإلهية أنقذته، حيث قاموا بإطلاق النار على منزلها ثلاثة مرات ولكنها لم تموت، واقلعوا بعتد تلك التجارب عن فكرة قتلها.24533827