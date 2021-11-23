شاهد .. فنان شهير.. حاربه عبدالحليم حافظ في بدايته.. رفضته سعاد حسني وميرفت أمين تزوجته لهذا السبب!..اتفرج من يكون؟

انت الان تتابع خبر فنان شهير.. حاربه عبدالحليم حافظ في بدايته.. رفضته سعاد حسني وميرفت أمين تزوجته لهذا السبب!..اتفرج من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صرح الفنان حسين فهمي فيوقت سابق، ببرنامج السيرة مع وفاء الكيلاني أن سعاد حسني لم تقتنع به ليقوم ببطولة فيلم “الحب الضائع” وذلك لصغر سنه وقتها، وتم اختيار رشدي أباظة ليقوم بأداء الدور.

قال حسين فهمي: “مزعلتش إنهم مختارونيش لإني مكنتش فاهم، ولما عرفت إن رشدي اباظة هو اللي هيلعب الدور اتبسطت”.31324905

أضاف حسين فهمي: “يوم ما عملت اختبار لفيلم كنت رايح أصلح بند في عقد سعاد حسني لفيلم “الاختيار” لأن يوسف شاهين طلب مني أصلح العقد واديهولها في الشركة”.

وتابع: “المنتج رمسيس نجيب كان متواجد وقتها في ستوديو النحاس وطلب مني أعمل تيست كاميرا، وبعدها كلموني علشان فيلم بئر الحرمان، وبعدها اشتغلت مع سعاد في فيلم “خلي بالك من زوزو” وقتها رشحني المنتج وأكد المخرج حسن الإمام الترشيح ده”.

وتحدث حسين فهمي عن سوء حظه بسبب وفاة جمال عبد الناصر يوم عرض فيلمه الأول “نار الشوق” قائلا: “كنا قاعدين في عرض الفيلم وفجأة وقفوا عرض الفيلم وواحد دخل قالنا العرض اتلغى لأن جمال عبد الناصر مات، والناس مصدقتهوش وشتموه”.

وقال “فهمي” إن عبد الحليم كان يهاجمه في بدايته وذلك بسبب حب المعجبات له: “كان ليا فيلمين بيتعرضوا في سينما ديانا وكنت بروح السينما ألاقي ردود أفعال هايلة، وأفتح الجرائد ألاقي نفسي بتشتم”.

أضاف: “اتكلمت مع وحيد فريد في ستوديو النحاس علشان مكنتش فاهم بتشتم ليه؟ قالي هو انت فاكر إن عبد الحليم هيسيبك في حالك؟ لما المعجبات يشيلوا صورك إنت لازم يقلق منك”.

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